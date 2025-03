Mise au refuge à 17 ans après le décès de sa maîtresse, cette chatte déprimée retrouve le bonheur (vidéo)

Gazelle a vécu un véritable choc quand sa propriétaire est décédée. La féline grise de 17 ans s’est retrouvée au refuge dans une petite cage, loin de la vie qu’elle avait toujours connue. Déprimée malgré la présence de ses bienfaiteurs, elle avait besoin de retrouver une maison chaleureuse. Son souhait a vite été exaucé.

La féline vivait depuis longtemps avec sa maîtresse, rapportait Pethelpful. Cette dernière est malheureusement décédée, laissant sa chatte sans propriétaire. Comme personne n’était en mesure de la garder, elle s’est retrouvée dans un refuge.

@frangrzesik / TikTok

Un animal déprimé

Sur place, les membres de l’association ont tenté de la réconforter comme ils le pouvaient, car la féline était « au plus bas », selon le témoignage d’une bénévole nommée Fran. Cette dernière est suivie par plus de 40 mille personnes sur TikTok. Elle met sa notoriété au service de la bonne cause en valorisant les animaux du refuge.

Lorsqu’elle a partagé le minois et l’histoire de Gazelle, les réactions ne se sont pas fait attendre. De nombreuses personnes ont été profondément touchées par la féline et beaucoup ont affirmé vouloir l’adopter. En l’espace de quelques heures, la chatte a trouvé une famille d’accueil pouvant potentiellement l’adopter si tout se passait bien.

Puisque Gazelle est une boule de poils aimante et affectueuse, le test s’est bien déroulé. Elle s’est définitivement installée dans sa nouvelle maison, où elle sera certainement choyée pour le restant de ses jours : « Elle a été adoptée par la famille la plus merveilleuse du monde aujourd'hui et nous ne pourrions pas être plus heureux que nous le sommes en ce moment », assurait Fran.