Une chienne se voit offrir une nouvelle vie après avoir passé plusieurs jours enfermée chez elle avec son propriétaire décédé

Une chienne appelée Kara Bella avait vécu un double traumatisme avant sa prise en charge par le service local de contrôle des animaux. Elle avait non seulement perdu son maître, mais avait, en plus, dû survivre seule chez elle pendant des jours jusqu’à l’arrivée des secours. Après son sauvetage, il lui fallait encore trouver un foyer aimant pour prendre un nouveau départ.

Le service de contrôle des animaux de Richmond (Richmond Animal Care and Control), basé en Virginie, a récemment partagé une histoire poignante sur sa page Facebook et que relaie Newsweek. Son protagoniste est une chienne répondant au nom de Kara Bella.

Ledit service explique qu’il est souvent sollicité pour recueillir des animaux de compagnie abandonnés par leurs maîtres après l’expulsion de ces derniers de leur logement. Cette intervention-là était tout autre et les circonstances encore plus tristes.

D’après le Richmond Animal Care and Control, ce sont les adjoints du shérif du comté qui sont arrivés sur les lieux en premier. Ce sont donc eux qui ont constaté le drame qui se jouait dans l’appartement, à savoir le décès du locataire. La chienne de ce dernier aux côtés de son corps sans vie. Cela faisait plusieurs jours qu’elle devait survivre seule, enfermée chez son défunt maître.

Le service de contrôle des animaux s’est occupé de Kara Bella. Lui et le bureau du shérif ont tenté de trouver un membre de la famille de l’homme décédé disposé à adopter la chienne, mais sans résultat. Le Richmond Animal Care and Control lui a donc trouvé une place dans son refuge et son équipe en a pris soin en attendant une solution durable.

Une nouvelle famille pour Kara Bella

Agée de 2 ans, Kara Bella ressemble à « un Cairn Terrier géant », indiquait le service animalier sur sa page Facebook alors qu’il lui cherchait une famille aimante. Par ailleurs, elle aime les autres chiens et s’entend plutôt bien avec les chats, ajoutait le refuge. Elle était également décrite comme étant « remuante » et la destinait à un maître actif, pouvant lui faire faire de l’exercice au quotidien.

Finalement, le Richmond Animal Care and Control a partagé une merveilleuse nouvelle au sujet de Kara Bella, annonçant qu’elle a été adoptée. On peut d’ailleurs voir la chienne en photo aux côtés de sa nouvelle famille comprenant un enfant et un autre chien.

Richmond Animal Care and Control