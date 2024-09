Après un an d'attente au refuge, ce chat affectueux est heureux de faire partie d'une famille aimante

En poussant les portes de l’association Community Cat Club, Wally espérait obtenir une chance de vivre une vie meilleure. Malgré les épreuves endurées, le chat a continué d’être extrêmement amical et poche de l’humain.

Wally a rejoint le Community Cat Club l’année dernière. Le félin est resté particulièrement amical envers les humains, malgré tout ce qu’il avait traversé avant de tomber dans les pattes bienveillantes de l’association.

« Il est tellement affectueux, il adore les bisous. Il est joueur comme un chaton et doux comme un agneau, ont indiqué ses bienfaiteurs, on dit que les chiens sont les meilleurs amis de l’homme, mais Wally est là pour leur prouver le contraire. »

Au centre d’adoption, le chat accueillait joyeusement les visiteurs, en espérant que l’un d’entre eux le ramènerait chez lui pour commencer une nouvelle aventure empreinte d’amour. Hélas, les jours d’attente se sont transformés en semaines, puis en mois. Wally a passé plus d’un an au refuge...

© Community Cat Club

La famille s’agrandit

Finalement, une famille merveilleuse l’a rencontré par hasard, rapporte Love Meow. Elle est tout de suite tombée amoureuse de cette adorable boule de poils ! En découvrant son histoire, elle a su qu’elle avait trouvé la perle rare.

Après son adoption, Wally était ravi d’avoir un foyer confortable et des humains aimants. Quelque temps après, ses adoptants ont décidé de lui offrir un compagnon félin. C’est ainsi qu’ils ont adopté Eddie, un jeune chat de refuge.

© Community Cat Club

Comme Wally, il était joueur et affectueux, s’entendant avec tout le monde.

Sa nature douce et son énergie débordante ont attiré l’attention de sa famille.

© Community Cat Club

Une famille aimante et un meilleur ami fidèle

À son arrivée, Wally l’a tout de suite pris sous son aile. Eddie – rebaptisé Winston – a commencé à suivre son aîné comme son ombre.

Ils ont très vite noué un lien solide et unique, pour le plus grand bonheur de leurs adoptants !

© Community Cat Club

« Ils jouent et se font des câlins tout le temps. Ils adorent s’asseoir devant la fenêtre et se poursuivre, confie leur famille, les avoir autour de nous est vraiment le meilleur moment de notre journée. »

Après avoir attendu plus d’un an au refuge, Wally a enfin trouvé la maison de ses rêves, et un meilleur ami sans lequel il ne peut pas imaginer sa vie !

A lire aussi : Les pétrissages de ce chat rescapé cachent une triste histoire dont l'issue aurait été totalement différente sans cette belle rencontre

© Community Cat Club