Minuscule et tenant dans le creux de la main, ce chaton lance un regard implorant qui fait craquer sa soigneuse (vidéo)
Travailler dans un refuge, c’est être au contact direct de nombreuses boules de poils dans le besoin. Certaines d’entre elles arrivent cependant à se démarquer, comme cet adorable chaton, dont le regard intense et implorant lui a finalement permis de trouver un foyer chaleureux et aimant.
Courtney est soigneuse animalière au sein de la SPCA Westchester, dans l’État de New-York (États-Unis). Elle vaquait à ses occupations, lorsqu’une minuscule boule de poils a attiré son attention. Cette dernière, âgée de 4 semaines, était si petite, qu’elle tenait dans la main.
Ce qui a le plus captivé Courtney, ce sont les yeux du petit félin, grands et expressifs. Tellement expressifs d’ailleurs, que l’employée du refuge n’a pu résister à l’envie de saluer le chaton. Dès que sa main a été tendue pour la caresser, la boule de poils s’est immédiatement blottie contre elle. Et si, par malheur, Courtney cherchait à reprendre son travail, alors le petit félin levait des yeux implorants vers elle, de ceux auxquels on ne peut résister.
© @we_foster_kittens / Instagram
Incapable de laisser sa petite protégée seule pour la nuit, Courtney a pris une décision importante, comme elle le raconte à Love Meow : “[...] j'ai tout de suite su que je devais la ramener chez moi pour l'accueillir”. C’est ainsi que la boule de poils est passée d’un refuge, à une famille d’accueil.
@courtneyl96
Thank you for the name suggestions ???? #kitten #kittens #cute #adorable #fyp #kittensoftiktok @SPCA Westchester? SOFT LOVE - EMPTY BOTTLE
Il fallait désormais trouver un nom à cette adorable bouille. Pour cela, Courtney a mis à contribution les internautes. Ces derniers ont fait leurs propositions, et la bonne samaritaine a sélectionné les 3 noms les plus populaires. Et pour finir, c’est la principale intéressée qui a pu avoir le dernier mot. Ce serait Poppy. Une famille d’accueil, un nouveau nom, une humaine attentionnée, que pouvait-il encore manquer à Poppy ? Une famille pour la vie peut-être ?
Attachée à sa petite protégée, Courtney voulait pouvoir garder le contact, afin de la voir s’épanouir. Son souhait a finalement été exaucé au-delà de ses espérances. En effet, des amis à elle ont complètement craqué pour Poppy, et ils ont décidé de l’adopter. “Je suis très reconnaissante envers mes amis de l'avoir adoptée, cela me permet de la voir grandir. Elle s'appelle maintenant Cléo”.
