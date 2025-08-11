Un chaton de refuge au regard triste et collé aux barreaux de son box trouve enfin l'amour (vidéo)

Derrière les barreaux de son box, un minuscule chaton au regard implorant attendait désespérément qu’on lui tienne la patte et qu’on lui donne de l’amour. Abandonné trop tôt à la vie de rue, Kerby ne rêvait que d’une chose : trouver une famille capable de lui offrir l’affection qu’il n’avait jamais connue. Ce vœu, aussi simple que poignant, allait toucher bien plus de cœurs qu’il ne l’imaginait…

Kerby, un adorable chaton au pelage tuxedo, avait été sauvé de l’errance. Découvert dans l’une des rues de Pennsylvanie (Etats-Unis), il avait été secouru et emmené au refuge Main Line Animal Rescue, basé dans la ville de Chester Springs.

« Il n'était encore qu'un bébé, complètement vulnérable et clairement en manque d'amour et de réconfort », raconte un représentant de cette association de protection animale à The Dodo. Le petit félin ne manquait de rien et était en sécurité, mais il se sentait désespérément seul dans son box. Avide d’attention, il était prêt à tout pour qu’on le remarque.

« Il était assis dans son box, ses petites pattes pressées contre la porte, regardant simplement dehors avec ces grands yeux suppliants, espérant que quelqu'un le remarque, se souvient le porte-parole de Main Line Animal Rescue. Cela nous brisait le cœur ».

« Il a enfin la vie qu'il attendait »

Une vidéo montrant cette scène poignante avait été postée sur les réseaux sociaux et était rapidement devenue virale. Peu après, les demandes de renseignement aux sujets du chaton affectueux, joueur et plein de vie ont commencé à affluer.

L’équipe du refuge a passé les dossiers des candidats à l’adoption au peigne fin pour choisir la meilleure famille possible. Une adoptante a finalement été sélectionnée, et le petit Kerby a ainsi pu découvrir son foyer pour toujours.

Main Line Animal Rescue

« Kerby s'épanouit totalement dans sa nouvelle maison, a indiqué l’association. Il est toujours aussi joueur et affectueux, et il partage désormais toute cette énergie avec sa nouvelle famille chaque jour. Il a enfin la vie qu'il attendait tant dans ce refuge ; pleine d'amour, de sécurité et de joie. »