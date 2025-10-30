Abandonné devant un immeuble, ce chat au regard apeuré cachait en fait une personnalité débordante d’amour (vidéo)

Lorsqu’ils doivent faire face à un abandon, les animaux voient leur personnalité changer. La peur et l’angoisse prennent alors souvent le pas sur leur caractère habituel. Il faut parfois du temps pour que les choses redeviennent normales. Quand Rhet a été retrouvé au pied d’un immeuble, il était transi de peur. Depuis, rassuré par la bienveillance de ses sauveteurs, sa véritable nature affectueuse transparaît désormais dans chacun de ses gestes.

Rhet est un beau matou au pelage gris et blanc. Abandonné avec 3 autres chats au pied d’un immeuble , il a été retrouvé par un résident. Ce dernier a alors aussitôt contacté Little Wanderers NYC pour l’aider dans la prise en charge des félins. Dans une publication Facebook, l'association explique : “Ils étaient quatre [chats], deux se sont enfuis plus vite que l'éclair. Et deux autres étaient pétrifiés de peur”. Parmi les terrorisés, se trouvait Rhet.



© Little Wanderers NYC

Néanmoins, un peu de nourriture et beaucoup de bienveillance viennent à bout de toutes les peurs et, finalement, l’infortuné félin a peu à peu repris confiance. Il s’est alors avéré que, derrière ce regard effrayé, se cachait en fait une personnalité d'une incroyable gentillesse, et très affectueuse.

Rapidement, des familles d’accueil ont été trouvées pour nos 2 matous abandonnés. Bien qu’il s’agissait alors d’un foyer temporaire pour lui, Rhet a continué de se détendre, dévoilant de plus en plus sa nature attachante. À son arrivée, il ne lui a pas fallu longtemps avant qu’il ne commence à explorer son nouvel environnement. Une fois ce dernier approprié, c’est vers son humaine d’accueil que l’attention de Rhet s’est tournée. Très vite, le félin est devenu comme son ombre, la suivant partout. Chaque occasion était également bonne pour prodiguer tout son amour à grand renfort de ronronnements, de petits coups de tête affectueux ou de câlins .

