Découvert dans la rue, ce chaton de 4 mois a fait fondre tous les cœurs et trouvé une famille en un temps record !

Du haut de ses 4 mois, le chaton roux Mojo luttait tous les jours pour survivre. Il errait dans les rues de Los Angeles, en Californie (États-Unis), et devait non seulement trouver de quoi se nourrir, mais aussi échapper à différents dangers, dont la circulation routière. Par chance, une femme appelée Carina a réussi à l’attraper et l’a conduit jusqu’à un refuge pour le mettre en sécurité. Dès lors, sa vie a changé du tout au tout, à une vitesse incroyable, comme le relate Cole & Marmalade.

© caatfriends / Instagram

Tous les bénévoles ont craqué en découvrant le chaton

Le personnel du refuge CAAT Friends a été sous le charme en découvrant Mojo. Il faut dire qu’il était très mignon et avait beaucoup de charisme. Qui plus est, il était aussi avenant et gentil avec tout le monde, ce qui est rare pour un chaton ayant grandi dans la rue. Peut-être qu’en raison de son joli minois, il était déjà habitué à recevoir des caresses d’inconnus ? Peut-être même avait-t-il été nourri par moments, rendant sa vie un peu plus facile ?

Mojo était également très à l’aise avec les autres animaux, chats comme chiens. Il était déjà parfaitement prêt à intégrer une famille, sans avoir besoin d’une longue socialisation au préalable. Après avoir été castré, il a donc été proposé à l’adoption.

Dès le lendemain, Mojo était dans sa nouvelle maison

Lorsque l’annonce a été mise en ligne, les candidatures pour l’adoption ont été immédiates. Personne ne pouvait résister face à ce mignon félin. Dès le lendemain, Mojo intégrait sa nouvelle maison.

© caatfriends / Instagram

Toutefois, les choses ne se sont pas passées comme prévu. L'adoptant a été si rapide qu'il n'avait peut-être pas suffisamment réfléchi à cet acte. Quelque temps plus tard, il a trouvé que le félin avait trop de personnalité et l'a ramené au refuge.

Heureusement pour Mojo, il a ensuite trouvé le foyer idéal, et a même un copain chien avec qui il s'entend à merveille, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous :

A lire aussi : Un chaton à 3 pattes tisse un lien unique avec un chat atteint d’une maladie neurologique (vidéo)

La vie dans la rue n’est maintenant plus qu’un mauvais souvenir pour Mojo, qui a été renommé Benny par sa famille. Ce chaton séducteur connaît enfin la sécurité et le bonheur de manger à sa faim, à l’intérieur d’une maison, et avec des caresses à volonté.