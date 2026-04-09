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Milky, le chaton abandonné sur une route à l’âge de 2 semaines, vit désormais une vie de rêve dans sa nouvelle famille


dans la catégorie Sauvetages

Milky avait à peine 2 semaines lorsque le destin l’a laissée seule sur une route, les yeux tout juste ouverts. Grâce à l’intervention de la Fondation Assistance aux Animaux et aux soins attentifs du refuge de Bellegarde (30), elle a miraculeusement survécu. Trois ans plus tard, la petite boule de poils a bien grandi et profite désormais de la vie dans une famille aimante.

Illustration : "Milky, le chaton abandonné sur une route à l’âge de 2 semaines, vit désormais une vie de rêve dans sa nouvelle famille"
© Fondation Assistance aux Animaux

À la Fondation Assistance aux Animaux, les abandons cruels sont malheureusement trop fréquents, et chacun d’eux brise le cœur de l’équipe. Mais lorsqu’ils ont pris en charge la minuscule Milky, abandonnée à peine âgée de 2 semaines, les membres de l’association ont été particulièrement touchés.

Une petite vie sauvée de justesse

« Elle s’appelle Milky et a échappé à la mort. », peut-on lire sur le site de la Fondation Assistance aux Animaux. La petite chatte revient en effet de loin. Cette petite boule de poils a été retrouvée seule sur une route, âgée de moins de 2 semaines, les yeux à peine ouverts et pas du tout sevrée. Un abandon que les bénévoles espéraient motivé par le désespoir, mais qui ne lui laissait aucune chance.

Illustration de l'article : Milky, le chaton abandonné sur une route à l’âge de 2 semaines, vit désormais une vie de rêve dans sa nouvelle famille

© Fondation Assistance aux Animaux

Celui-ci soulevait également de nombreuses questions : comment peut-on laisser un nouveau-né voué à une mort certaine ? Où était sa mère ? Et ses frères et sœurs, que sont-ils devenus ? Milky est-elle la seule rescapée ? Les sauveteurs n’auront malheureusement jamais les réponses.

Au moins, Milky était désormais entre de bonnes mains. Les soigneurs animaliers se sont relayés jour et nuit pour lui donner le biberon, la rassurer et veiller sur elle. Accueillie au refuge de Bellegarde (30), entre Nîmes et Arles, elle a reçu tous les soins et l’attention nécessaires pour grandir en sécurité.

Illustration de l'article : Milky, le chaton abandonné sur une route à l’âge de 2 semaines, vit désormais une vie de rêve dans sa nouvelle famille

© Fondation Assistance aux Animaux

Ses protecteurs étaient convaincus qu’elle trouverait une famille aimante et qu’elle profiterait bientôt pleinement de sa vie. Et, ils avaient parfaitement raison !

De la survie au bonheur

Après un début de vie si fragile, la petite Milky a eu la joie de trouver une famille aimante et partage même aujourd'hui son quotidien avec Pepper, lui aussi adopté au refuge de la Fondation Assistance aux Animaux de Bellegarde.

Illustration de l'article : Milky, le chaton abandonné sur une route à l’âge de 2 semaines, vit désormais une vie de rêve dans sa nouvelle famille

© Fondation Assistance aux Animaux

Trois ans se sont écoulés depuis leur adoption et ces 2 boules de poils semblent épanouies comme jamais.

Les photos récemment envoyées par leur famille montrent en effet des chats détendus, complices et visiblement heureux. Un très beau dénouement pour ces 2 petits rescapés !

Illustration de l'article : Milky, le chaton abandonné sur une route à l’âge de 2 semaines, vit désormais une vie de rêve dans sa nouvelle famille

© Fondation Assistance aux Animaux

L’info Woopets – Que faire lorsqu’on trouve un chaton errant ?

Face à un petit chaton livré à lui-même, l’envie de le secourir est naturelle. Voici les bons réflexes à adopter pour l’aider efficacement en toute sécurité :

A lire aussi : Une propriétaire qui craignait que son chat n’accepte pas le nouveau venu nous donne la preuve en images que tout va pour le mieux

  • Vérifiez son état : observez s’il est blessé, malade ou simplement isolé (la maman n'est peut-être pas loin) ;
  • N’agissez pas dans la précipitation : évitez de le déplacer immédiatement sans évaluer la situation ;
  • Contactez la mairie (elle est légalement responsable des animaux errants et peut organiser sa prise en charge) ;
  • Faites appel à un vétérinaire ou à une association de sauvetage pour vérifier l’identification (puce/tatouage) et assurer les premiers soins si nécessaire ;
  • Limitez les manipulations (surtout s’il est craintif ou fragile) afin de ne pas aggraver son stress ;
  • Mettez-le à l’abri en cas d’urgence (uniquement en cas de danger immédiat comme le froid, la circulation ou une blessure) ;
  • Diffusez une annonce pour retrouver un éventuel propriétaire ;
  • Envisagez une prise en charge durable (famille d’accueil ou adoption) via un refuge ou une association si le chaton est réellement abandonné.

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