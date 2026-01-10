Un chat miaule sans relâche à la fenêtre, déclenchant un sauvetage qui changera sa vie et celle de 2 petits congénères

Parfois, il suffit d’un regard insistant derrière une fenêtre pour changer des vies. A New York, un chat domestique a été le déclencheur inattendu d’une histoire de sauvetage et d’amitié qui a pris tout le monde de court.

Baebo avait déjà une famille aimante, mais avoir un congénère, un ami à ses côtés ne lui aurait assurément pas déplu. Ce que ce chat au pelage tigré ignorait, c’est qu’il l’avait sous les yeux il y a quelques années. C’est d’ailleurs lui qui l’a sauvé, en quelque sorte, et lui a permis de connaître le bonheur au lieu de l’errance.

Ce jour-là Baebo était assis au bord de la fenêtre, regardait dehors et miaulait de manière insistante. D’habitude, il se montrait bien plus discret. Sa propriétaire Erin, qui habite New York, avait été intriguée par son comportement. Elle n’était d’ailleurs pas la seule, puisque ses voisins lui envoyaient des messages pour demander ce qui se passait.



The Dodo

En allant voir, son humain a compris qu’il cherchait à attirer son attention sur des chatons. Récemment, en effet, une chatte errante avait accouché près de leur maison.



The Dodo

Des riverains avaient réussi à récupérer les bébés, à l’exception de 2 d’entre eux. Le duo félin s’était faufilé dans le jardin d’Erin. Baebo était le seul à s’en être rendu compte.

Erin et sa famille ont tout de suite essayé de les aider. Sa fille Zoë, qui adore les chats, était la plus inquiète pour eux.



The Dodo

Aidée de quelques voisins, la New-yorkaise a réussi à attirer l’un des chatons hors de sa cachette avec de la nourriture. C’était une femelle écaille de tortue qu’elle a appelée Waffles. Son frère, à robe grise et nommé Lupin par la suite, était bien plus méfiant. Il a fallu plus d’une tentative sur plusieurs jours pour le capturer à son tour.

“Ils sont ma famille”

Erin les a accueillis tous les 2 à la maison. Waffles s’est vite détendue et sentie à l’aise. Lupin, lui, a eu besoin de plus de temps pour s’ouvrir à ses bienfaiteurs.



The Dodo

Il y est toutefois parvenu, en grande partie grâce à Baebo. Une belle complicité s’est effectivement mise en place entre eux.

Quelques mois plus tard, Waffles a été adoptée par une famille voisine. Erin a décidé de garder Lupin, pour la plus grande joie de Baebo, dont il est devenu le meilleur ami, mais aussi des enfants qui ne s’y attendaient pas.

A lire aussi : Ce chat qui a sa propre maison dans un arbre équipée d'un escalier fait des jaloux (vidéo)



The Dodo