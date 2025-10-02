"Merci pour tous ces sourires", Maru, célèbre chat du Guinness des records, connu pour rentrer dans n’importe quel contenant, est décédé à 18 ans

Si l’annonce du décès de Maru a touché les internautes du monde entier, c’est parce qu’il était un chat unique en son genre. La boule de poils a fait sourire les humains au-delà des frontières grâce à sa drôle de passion pour les boîtes. Il a même laissé une trace dans le livre des records après avoir réuni des millions de personnes autour de l’une de ses vidéos.

Maru, un Scottish Straight au pelage tigré, a marqué les esprits grâce à son talent. Il était si agile et souple qu’il était capable de se glisser dans n’importe quel contenant, qu’importe sa taille ou sa forme. Ses vidéos impressionnantes ont réuni de nombreuses personnes autour de ses réseaux sociaux et beaucoup se sont prises d’affection pour ce matou si singulier. Elles ont alors été émues en apprenant son décès, le 6 septembre dernier.

Maru vivait au Japon avec son propriétaire Mugumogu, mais il était connu dans le monde entier. Plus de 500 mille abonnés suivaient son contenu sur la plateforme Instagram, et 900 mille sur Youtube. Le quadrupède a d’ailleurs décroché le record du plus grand nombre de vues de vidéos YouTube d'un animal en 2016. Un nom et un minois gravés dans le Guinness World Records.

L’amour des boîtes

Si le félin était aussi connu sur les réseaux sociaux, c’est parce qu’il réalisait des prouesses à la maison ! En effet, comme de nombreux chats, Maru adorait se glisser dans des boîtes pour faire une sieste ou s’amuser. Toutefois, ce qui le différenciait des autres, c’est qu’il était capable d’entrer dans des contenus de toute taille, de toute forme et de toute matière, puis d’en ressortir aisément.

Emballages de desserts, bocal à poisson ou encore tupperware, aucun contenant ne pouvait lui résister ! Maru pouvait se faufiler dans toutes les boîtes et, grâce à ses compétences de contorsionniste, s’installer à l’intérieur. Ses bizarreries ont surpris, amusé, mais aussi impressionné les utilisateurs des réseaux sociaux au fil des années.

Pour certains d’entre eux, l’annonce de son décès a été particulièrement marquante : « Il y a 16 ans, j'ai vu cette vidéo et reconnu Maru-san. Et aujourd'hui, Maru-san a traversé le Pont Arc-en-ciel. Merci beaucoup pour tout. Et au revoir », écrivait une personne.

En restant fidèle à lui-même, Maru a su marquer les esprits et offrir de bons moments à des millions d’inconnus.