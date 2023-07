Un chat fait sensation avec ses positions de sommeil hilarantes (vidéo)

Kyro le chat roux adore surprendre son entourage, même lorsqu’il ne fait rien. En fait, il excelle dans cet art surtout lorsqu’il est dans les bras de Morphée. Ses postures de sommeil insolites et drôles ont été compilées dans une vidéo devenue virale sur TikTok.

Le même chat, le même lit, mais 5 positions de sommeil différentes. En matière de dodo, Kyro n’est pas un grand fan de la routine. Il aime varier les plaisirs en changeant systématiquement de posture, ce qui donne lieu à des scènes particulièrement amusantes.

Les chats dorment 2 fois plus que nous. Nos amis félins passent, en effet, 16 heures par jour en moyenne à se reposer, entre siestes, phases semi éveillées et états de sommeil profond.

Leurs habitudes dans ce domaine ne cesseront jamais de nous surprendre ni de nous fasciner, notamment en termes de postures. Certaines sont hilarantes, d’autres mignonnes à souhait.

Un chat roux appelé Kyro, lui, est plutôt du genre à privilégier les positions qui suscitent le rire chez sa famille, mais aussi chez les internautes. Il est, en effet, l’une des 2 vedettes d’un compte TikTok suivi par plus de 440 000 abonnés, l’autre étant Leo.

Récemment, leur propriétaire a partagé sur ce compte une vidéo compilant les postures de sommeil les plus improbables que Kyro ait adoptées.

Mise en ligne le 10 juillet et relayée par Parade Pets, la séquence en question totalise un million des vues à ce jour. La voici :

Une conception du confort pendant le sommeil qui nous échappe

La première de ces postures de sommeil affichées par Kyro est celle du contorsionniste. On se demande comment il peut la trouver confortable. La suivante consiste pour l’adorable minet à appuyer les pattes arrière contre le mur.

La 3e position, elle, fait penser à un chat qui se serait mal réceptionné après une chute. Dans celle d’après, Kyro se sert du mur comme d’un oreiller.

@leoandkyro / TikTok

La 5e et dernière, enfin, est sans aucun doute la plus étonnante. Le chat s’y est endormi en ayant la patte derrière le dos. Si c’était un humain qui avait dormi de la sorte, il se serait réveillé avec une atroce douleur à l’épaule et au bras. Kyro, lui, n’a pas l’air gêné du tout par cette disposition de son corps, si l’on en juge par la profondeur de son sommeil.