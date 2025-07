Cette chatte ouvre toutes les portes de la maison avec une agilité déconcertante (vidéo)

Il n’est pas rare de voir un chat s’envoler entre deux pans de murs, marcher sur un rebord de toit très étroit ou encore défier toutes les lois de la gravité… Il faut dire que les félins ont des capacités acrobatiques détenues par bien peu d’autres animaux. En plus d’être légers et musclés, ils sont intelligents, téméraires et incroyablement habiles. C’est pourquoi peu de choses peuvent les arrêter et surtout pas une simple porte fermée !

Il y a un an, Zelda, une magnifique chatte noire, est devenue célèbre sur les réseaux sociaux après que son maître Daniel Boni a posté une vidéo d’elle sautant majestueusement depuis un meuble pour ouvrir une porte. “Ma chatte, Zelda, a appris à ouvrir les portes. Dans cette vidéo, elle calcule minutieusement comment atteindre la poignée depuis ma commode. Bien qu'elle soit loin de la porte, après quelques cris désespérés, elle bondit et pousse la poignée avec ses pattes ! Réussite ! Elle se laisse tomber et pousse lentement la porte pour s'échapper. Quelques secondes plus tard, mon autre chaton, Vivian, la suit”, explique-t-il en légende.

Des internautes fascinés

Initialement postée sur ViralHog, la séquence a été reprise par de nombreux médias, notamment le compte TikTok de @pubity. Devenue virale depuis sa publication, la vidéo a amassé plus de 11 700 likes ! Dans les commentaires, les internautes se disent émerveillés par la précision et l’agilité de Zelda. “Elle est tellement intelligente !”, peut-on lire à plusieurs reprises. D’autres n’ont pas manqué de raconter les prouesses de leurs propres matous. “J'avais un très gros chat qui pouvait lever et abaisser les poignées de porte de n'importe quelle pièce”, révèle une abonnée, tandis qu’une autre personne affirme : “Mon chat peut sonner à la porte. Je n'y croyais pas jusqu'à ce que je l'attrape !”

© @pubity / TikTok

Selon un article écrit par des professionnels du monde félin et publié sur Hills Pet, les chats peuvent sauter jusqu’à 6 fois leur propre taille ! Ils sont également de vrais champions de saut en longueur grâce à la taille et à la puissance de leurs pattes arrière. Une information que Zelda a magistralement confirmé ! Son propriétaire n’a plus qu’à fermer les portes à clés quand il s’absente…