« Merci de l’aimer et de lui donner un foyer », une adoptante décide d’ouvrir sa maison et son cœur a un chat de retour pour la troisième fois au refuge

Elvis a 17 ans et a derrière lui un passé parfois bien trop lourd à porter. Adopté plusieurs fois, il a systématiquement été ramené au refuge. Face à ce destin tragique, une femme a décidé d’agir. Depuis quelque temps, le quotidien du chat est bien plus léger et heureux.

Eleanor Rowland, qui a fréquenté de nombreux animaux au cours de sa vie, n’a jamais renoncé face à un animal en détresse. À la recherche d’une nouvelle boule de poils à protéger, l’adoptante s’est arrêtée sur le profil d’Elvis, ce chat âgé de 17 ans qui méritait bien mieux qu’une fin de vie en refuge. Promesse tenue pour ce duo qui partage désormais un doux quotidien, racontait Newsweek.

@eleanor.jaynexx / TikTok

« J’ai arrêté de faire défiler et j’ai regardé sa photo »

L’évidence s’est présentée sous les yeux d’Eleanor, sensibilisée au bien-être animal depuis son plus jeune âge par sa mère. Elle évoquait avec tendresse le souvenir de cette première rencontre : « Quelque chose m’a attiré vers Elvis. J’ai arrêté de faire défiler et j’ai regardé sa photo ».

@eleanor.jaynexx / TikTok

La photo en question montrait la bouille attendrissante de ce chat noir de 17 ans, et était accompagnée d’un texte explicatif, revenant sur son parcours passé. Elvis a vécu dans 2 foyers aimants, et durant de nombreuses années il a pu vivre dans des environnements calmes et bienveillants. La première adoption a abouti sur un retour au refuge, car le propriétaire du chat sénior a dû être hospitalisé. Personne n’était en capacité de s’occuper du félin, c’était donc un retour à la case départ le concernant. La dernière adoption en date a été un drame pour Elvis, « qui a été laissé avec son propriétaire décédé dans la maison pendant environ 3 jours ».

Traumatisé, le chat a dû se réadapter à un nouveau changement de vie, marquée aussi par la peur de manquer.

@eleanor.jaynexx The shelter said I was the only applicant to even see him. Best decision I ever made. I got him at the lowest point in my life, I think we rescued eachother #fyp #catsoftiktok #cat #soulmate ? original sound - Clara

Un chat sénior laissé pour compte

Les chats âgés n’ont pas toujours bonne presse dans les refuges. Elvis n’a pas échappé à la règle, mais a eu la chance de croiser la route d’Eleanor, tombée sous son charme.

Les premiers temps chez sa nouvelle maîtresse n’ont pas été évidents, avec tout un quotidien à réapprendre.

@eleanor.jaynexx / TikTok

« Ma vie a changé pour toujours »

Même l’entourage d’Eleanor était réticent à l’adoption de ce chat qui avait toute une vie derrière lui. L’adoptante s’est vite rendue compte à quel point Elvis allait la rendre heureuse. « Il n’a pas hésité à s’asseoir juste à côté de moi », se souvient-elle avec émotion. Eleanor a été remerciée unanimement par ses abonnés sur TikTok.