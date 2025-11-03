« Ce n’est pas la bonne façon de procéder », la lettre laissée avec ce chaton malade déposé en cachette a profondément touché les bénévoles

Abandonné devant un refuge du Michigan, un petit chaton malade a ému les bénévoles par sa douceur et sa résilience. Rebaptisé Freddy Krueger, il entame aujourd’hui une nouvelle vie, loin de l’abandon et entouré de soins et d’affection.

Un nouveau nom et un nouvel environnement, en attendant un nouveau départ... Un chaton malade a été pris en charge par une association après sa découverte devant les locaux de cette dernière, d’après The Dodo .

Le refuge en question est celui de la Huron Humane Society of Alpena, dans l’Etat du Michigan (Etats-Unis). Récemment, une bénévole qui venait d’arriver à la structure d’accueil pour commencer sa journée de travail a trouvé une boîte de nourriture pour chat et un carton déposés devant l’établissement. Elle a d’abord pensé qu’il s’agissait d’un don, mais a vite compris que ce n’était pas le cas en s’approchant.

Derrière l’ensemble se trouvait un chaton à l’épais pelage tigré qui gambadait près du tableau affichant les horaires d’ouverture du refuge. Le petit félin avait certainement réussi à s’échapper du carton après son abandon.



Huron Humane Society of Alpena / Facebook

La bénévole a ensuite constaté qu’un message écrit à la main accompagnait la boîte. Son auteur y expliquait qu’il avait décidé de se séparer du chaton car celui-ci était atteint de la leucose féline, une maladie contagieuse.

D’après la courte lettre, le petit quadrupède s’appelait Ashtray. Il y était décrit comme joueur et affectueux.

“Nous sommes désolés de ne pas avoir pu le garder, peut-on y lire. L'ancien propriétaire ne nous a pas dit qu'il avait la leucose féline, alors que nous avions déjà un autre chat. Il a quelques puces, mais nous lui avons donné un bain à l'aube. Il est très joueur et adore les câlins. Son jouet préféré est la souris que nous lui avons donnée et il apprécie la nourriture que nous lui laissée.”

L’équipe de la Huron Humane Society of Alpena a tout fait pour réconforter Ashtray et le mettre à l’aise. Il a été placé dans un box avec nourriture, eau et coussin chauffant.

“Ce n'est toujours pas la bonne façon de procéder”

Les bénévoles ont décidé de lui donner un nouveau nom : Freddy Krueger. Ils ont également adressé un message à la personne qui l’avait amené au refuge :

“Tout d'abord, nous tenons à vous remercier : vous avez fait le bon choix en l’emmenant en lieu sûr au lieu de le laisser au bord de la route. Mais… soyons honnêtes : ce n'est toujours pas la bonne façon de procéder… La meilleure façon de confier un animal (à nous ou à un autre refuge) est de nous appeler. Nous vous aiderons. C'est notre raison d'être. Abandonner un animal, même dans un refuge, n'est jamais la bonne solution.”

Freddy Krueger doit subir une série d’examens qui permettront aux vétérinaires de mettre en place les traitements adéquats. Il pourra ensuite être proposé à l’adoption.