Confié à un jeune homme en pleine rue, ce très jeune chaton croise la route d’un ami félin devenu son complice pour la vie

Les débuts de Dobby sont marqués par un fait étonnant. Alors qu’il n’avait que quelques semaines, il a été confié en pleine rue à un jeune homme de 16 ans. Finalement, le chaton a trouvé l’aide dont il avait besoin auprès de Stray Cat Club. C’est plus tard au sein de sa famille d’accueil qu’il a fait la rencontre qui a changé sa vie.

Le jeune homme n’a pas pu refuser la prise en charge de ce chaton de 8 semaines qui n’aurait pas été « désiré » selon la personne lui ayant mis entre les mains. La famille de ce passant n’ayant pas la possibilité de garder le rescapé, du fait de la présence de leur chien, elle a tout de suite contacté une amie qui connaissait l’association The Stray Cat Club.

The Stray Cat Club / Instagram

Un animal à mettre en sécurité

D’un très jeune âge, le chaton nommé Dobby a été placé dans une famille d’accueil recrutée par l’association. Le petit animal devait trouver la stabilité après l’immense choc qu’il venait de vivre. Fragile, bien trop petit pour son âge, Dobby a été pris en soin au mieux par sa nouvelle famille, qui s’est appliquée à le nourrir régulièrement et à lui procurer toute la chaleur nécessaire. D’emblée, le chaton s’est montré reconnaissant à l’égard de ceux qui étaient disposés à s’occuper de lui. La première nuit de Dobby a été reposante et soulageante.

The Stray Cat Club / Instagram

Des yeux ouverts sur le monde

Au fil des jours, les yeux de Dobby étaient de plus en plus ouverts. Prête à combler son manque d’affection, sa famille était émue de le voir s’épanouir. Partant à l’aventure dans la maison, le chaton a beaucoup évolué en quelques semaines, mais une compagnie féline semblait lui manquer. La famille confiait à Love Meow : « Dobby nous a rejoint alors qu’il était en grande difficulté. Bien qu’il se soit épanoui avec nous, il était clair qu’il en en voulait plus ».

The Stray Cat Club / Instagram

Macaroni un chat ayant « du mal à être seul »

Macaroni, un chat au pelage roux et blanc se trouvait également dans la famille. Plus petit que les autres chatons de la portée, il a éprouvé des difficultés à quitter sa mère. Après le départ de ses frères et sœurs, l’idée était d’organiser une rencontre avec Dobby. Les 2 chatons, bien que différents, ont directement accroché

Au cœur de leur relation, le jeu a permis à l’un comme l’autre d’assouvir une grande curiosité et un goût pour la relation à l’autre. L’évidence est désormais là : il serait préférable que les 2 chatons trouvent une seule et même famille.