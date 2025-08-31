  1. Woopets
  2. Chat
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. Son chat disparaît pendant un concert, il le retrouve 265 km plus loin grâce aux réseaux sociaux et un boulanger

Son chat disparaît pendant un concert, il le retrouve 265 km plus loin grâce aux réseaux sociaux et un boulanger


dans la catégorie Emotion

Disparu sans laisser de trace, ce chat noir a fait vivre de longues journées d’angoisse à son propriétaire. C’est finalement dans un tout autre département, au beau milieu d’un festival, que l’animal a été retrouvé grâce à un heureux hasard et aux réseaux sociaux.

Illustration : "Son chat disparaît pendant un concert, il le retrouve 265 km plus loin grâce aux réseaux sociaux et un boulanger"
Photo d'illustration

Il semblerait que Biga se soit découvert une passion pour la musique, au point de passer d’un festival à un autre en parcourant des centaines de kilomètres en tant que passager clandestin. Son incroyable histoire est rapportée par Midi Libre.

Ce chat noir au tempérament amical s’était volatilisé le 1er août 2025. Son propriétaire habitant Marcellaz (74) était encore loin de se douter qu’un concert organisé à quelques pas de son domicile avait un lien avec sa disparition.

Illustration de l'article : Son chat disparaît pendant un concert, il le retrouve 265 km plus loin grâce aux réseaux sociaux et un boulanger
Photo d'illustration

Vos frais vétérinaires remboursés !

Le maître de Biga n’était d’ailleurs pas chez lui à ce moment-là, mais il avait pris soin de laisser suffisamment à manger et à boire à son ami à fourrure avant son départ.

Le Haut-Savoyard avait constaté, à son retour, que l’animal n’était plus à la maison. Il avait beau le chercher partout dans le secteur pendant des jours, le félin restait introuvable.

Le propriétaire de Biga se demandait, inquiet, où ce dernier pouvait bien se trouver et comment il se portait. Il a même pensé qu’on le lui avait volé. Une heureuse coïncidence a néanmoins fini par apporter la délivrance et donner lieu à des retrouvailles inespérées, loin de la Haute-Savoie.

D’un concert en Haute-Savoie à un festival dans le Jura

L’homme s’est, en effet, récemment rendu à un festival à Fraisans (39). En consultant le groupe Facebook de l’évènement, il a découvert un post au sujet d’un chat noir aperçu à l’endroit où se tenait la manifestation. En regardant la photo, plus de doute ; c’était bien son Biga adoré qu’il avait sous les yeux.

A lire aussi : Un chat et une perruche deviennent d'inséparables amis malgré leurs différences (vidéo)

Comment son chat s’était-il ainsi retrouvé à 265 kilomètres de chez lui ? Il s’est avéré que le matou avait discrètement sauté dans le van d’un participant au concert de Marcellaz en partance pour le Jura.

Depuis sa découverte, Biga a été placé en sécurité auprès d’un boulanger au grand coeur. Il est ensuite rentré en Haute-Savoie “en covoiturage”, précise Midi Libre.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : "Découverte trempée et affamée dans une gouttière, une chatte errante renaît grâce à un inconnu au grand cœur" Emotion

Découverte trempée et affamée dans une gouttière, une chatte errante renaît grâce à un inconnu au grand cœur

Trouver un animal errant dans la rue est souvent un crève-cœur. C’est ce qu’a vécu un homme originaire de l’Ohio,...

31/08/25 | Par K. Ayari