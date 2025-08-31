Son chat disparaît pendant un concert, il le retrouve 265 km plus loin grâce aux réseaux sociaux et un boulanger

Disparu sans laisser de trace, ce chat noir a fait vivre de longues journées d’angoisse à son propriétaire. C’est finalement dans un tout autre département, au beau milieu d’un festival, que l’animal a été retrouvé grâce à un heureux hasard et aux réseaux sociaux.

Il semblerait que Biga se soit découvert une passion pour la musique, au point de passer d’un festival à un autre en parcourant des centaines de kilomètres en tant que passager clandestin. Son incroyable histoire est rapportée par Midi Libre .

Ce chat noir au tempérament amical s’était volatilisé le 1er août 2025. Son propriétaire habitant Marcellaz (74) était encore loin de se douter qu’un concert organisé à quelques pas de son domicile avait un lien avec sa disparition.



Photo d'illustration

Le maître de Biga n’était d’ailleurs pas chez lui à ce moment-là, mais il avait pris soin de laisser suffisamment à manger et à boire à son ami à fourrure avant son départ.

Le Haut-Savoyard avait constaté, à son retour, que l’animal n’était plus à la maison. Il avait beau le chercher partout dans le secteur pendant des jours, le félin restait introuvable.

Le propriétaire de Biga se demandait, inquiet, où ce dernier pouvait bien se trouver et comment il se portait. Il a même pensé qu’on le lui avait volé. Une heureuse coïncidence a néanmoins fini par apporter la délivrance et donner lieu à des retrouvailles inespérées, loin de la Haute-Savoie.

D’un concert en Haute-Savoie à un festival dans le Jura

L’homme s’est, en effet, récemment rendu à un festival à Fraisans (39). En consultant le groupe Facebook de l’évènement, il a découvert un post au sujet d’un chat noir aperçu à l’endroit où se tenait la manifestation. En regardant la photo, plus de doute ; c’était bien son Biga adoré qu’il avait sous les yeux.

Comment son chat s’était-il ainsi retrouvé à 265 kilomètres de chez lui ? Il s’est avéré que le matou avait discrètement sauté dans le van d’un participant au concert de Marcellaz en partance pour le Jura.

Depuis sa découverte, Biga a été placé en sécurité auprès d’un boulanger au grand coeur. Il est ensuite rentré en Haute-Savoie “en covoiturage”, précise Midi Libre.