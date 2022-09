Menacé par les inondations, un refuge évacue ses chats dans l’urgence et reçoit l’aide d’une association

Le nord-ouest de l’Etat de la Géorgie (Sud des Etats-Unis) fait face à d’importantes inondations. Le dimanche 4 septembre, le refuge du service animalier du comté de Chattooga avait dû demander de l’aide aux associations locales pour évacuer ses chats, car l’eau risquait d’envahir la structure d’accueil.

19 animaux ont ainsi été sauvés dans la précipitation, rapportait 11Alive. 8 ont été admis dans une clinique vétérinaire à Summerville, tandis que les 11 autres ont atterri au refuge Floyd Felines and Friends.

Sa vice-présidente Mary Kate McCaffrey assistait à la messe dimanche matin quand on l’a contactée à ce sujet. Elle est tout de suite passée à l’action et a organisé la prise en charge des félins.



Floyd Felines and Friends / Facebook

Stan, chat au pelage roux, est l’un de ces animaux secourus et désormais choyés par les bénévoles de Floyd Felines and Friends. Comme ses congénères, il a été examiné, soigné et pucé. Ils resteront au refuge jusqu’à ce qu’on leur trouve des familles aimantes.

« Nous le faisons parce que nous aimons les animaux »

Pour Mary Kate McCaffrey et ses camarades, accueillir 11 chats d’un seul coup est tout sauf simple, surtout sur le plan financier. « Il nous faudra compter un minimum de 200 dollars par chat pour le vétérinaire, le loger, le nourrir, le soigner s'il tombe malade », explique la vice-présidente. Un appel aux dons a donc été lancé sur la page Facebook de l’association.

Stan et les autres sont à présent entre de bonnes mains et loin du danger constitué par les inondations. Et c’est grâce à une poignée de personnes volontaires et engagées. « Nous vivons pour ça. Nous le faisons tous les jours. Nous sommes tous des bénévoles. Personne n’est payé. Nous le faisons parce que nous aimons les animaux », conclut Mary Kate McCaffrey.