Marche en crabe : pourquoi votre chat court-il de côté avec les poils hérissés ?

Avez-vous déjà vu votre chat se transformer en une boule de poils hérissés avec le dos arqué, qui court de côté ? Ce comportement, appelé « marche en crabe », décrit un langage corporel précis, hérité des instincts de survie des représentants de la gent féline. Alors, faut-il s’inquiéter lorsque Minou se met à courir de travers comme un petit crabe ? Notre rédaction vous répond.

Chez nos compagnons aux longues moustaches, la marche en crabe est avant tout une posture défensive. Lorsqu’un chat perçoit une menace, il cherche à impressionner son adversaire sans avoir à engager un combat. Pour cela, il arque son dos, hérisse ses poils, gonfle sa queue et se place de profil. L’objectif ? Paraître plus gros et plus intimidant.

Cette démonstration permet souvent d’éviter l’affrontement. Chez les félins, comme chez de nombreuses autres espèces animales, le conflit physique représente un risque important de blessure. Mieux vaut donc convaincre l’adversaire de battre en retraite grâce à une mise en scène convaincante.

La course latérale a également un avantage pratique. En effet, elle permet au matou de garder un œil sur ce qui l’inquiète tout en se tenant prêt à fuir rapidement si nécessaire.

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Une simple envie de jouer ?

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, un chat qui marche en crabe n’est pas forcément terrorisé. Les chatons adoptent très fréquemment cette attitude lors de séances de jeu. Ils reproduisent les comportements qu’ils utiliseront plus tard face à une menace réelle.

Chez l’adulte, cette posture peut aussi apparaître après une surprise (bruit inhabituel, objet inconnu dans la maison, rencontre inattendue avec un autre animal…). Dans ces situations, le chat cherche à évaluer le danger tout en affichant une attitude dissuasive. Des observations comportementales montrent que les signes associés à la peur incluent souvent les poils hérissés, les oreilles rabattues, les pupilles dilatées et le dos arqué.

C’est pourquoi le contexte est essentiel pour interpréter correctement cette « danse du crabe ». Un matou qui bondit ensuite partout dans la maison est probablement en pleine phase de jeu, alors qu’un animal qui feule ou reste tendu exprime davantage un état d’inquiétude.

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Une attitude qui révèle une forte montée d’adrénaline

Plusieurs travaux scientifiques ont montré que les comportements défensifs chez le chat sont associés à une augmentation de l’activité du système nerveux sympathique, responsable de la réaction de « combat ou fuite ». Les chercheurs ont notamment observé que les poils hérissés, le dos arqué et les pupilles dilatées font partie des réponses typiques déclenchées face à une menace.

Dans la grande majorité des cas, cette attitude reste parfaitement normale et ne dure que quelques secondes. Elle témoigne simplement du remarquable arsenal comportemental dont disposent nos moustachus préférés pour communiquer, jouer ou se protéger.