Décryptage : pourquoi votre chat court-il partout après être allé à la litière ?

Nos compagnons félins ont toutes sortes de petites manies, dont certaines sont à la fois drôles et intrigantes. En sortant de leur bac à litière, certains font par exemple un grand sprint dans la maison. Pourquoi de telles courses effrénées après s’être soulagés dans leurs « toilettes personnelles » ? Décryptons ensemble ce comportement.

La première explication, qui est aussi la plus répandue, est tout simplement liée au plaisir ressenti après avoir fait ses besoins. Chez certains matous, ce moment déclenche une véritable montée d’énergie.

Comme l’explique un article paru dans Science et vie, la défécation stimule le nerf vague, qui peut provoquer une sensation de détente intense, voire une légère euphorie. Votre moustachu se sent soudainement léger et prêt à courir comme un petit fou dans le salon ! Cette énergie soudaine s’exprime alors par des courses, des bonds et parfois même quelques miaulements enthousiastes.

Une question d’instinct naturel

Même s’il vit confortablement dans votre petit nid douillet, votre chat reste un animal guidé par ses instincts. Dans la nature, les odeurs laissées par les excréments peuvent attirer des prédateurs. Après avoir fait ses besoins dans sa litière, il peut donc ressentir le besoin urgent de s’éloigner de la zone.

Même si votre logement ne cache aucun danger, ce réflexe reste profondément inscrit dans son comportement. Cela explique pourquoi certains félins ne prennent même pas le temps de recouvrir leurs selles avant de filer à toute vitesse.

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Le besoin de terminer l’évacuation ou une simple réaction à l’odeur

Selon certains experts, courir pourrait aider votre chat à terminer complètement l’évacuation. Après avoir utilisé sa litière, il peut rester des petits résidus gênants, comme des poils. En bougeant rapidement, votre fidèle compagnon peut chercher à s’en débarrasser, d’où les mouvements brusques ou les courses effrénées juste après.

Dans d’autres cas, il peut s’agir d’une question de senteur. Les représentants de la gent féline possèdent un odorat développé. Ce qui nous semble supportable peut être désagréable pour eux.

Ainsi, certains chats courent pour fuir l’odeur de leurs propres excréments. Ce comportement est d’ailleurs plus fréquent chez les chatons ou les chats sensibles, qui peuvent être rapidement incommodés.

Libérer un trop-plein d’énergie

Les chats alternent les longues siestes et les pics d’activité. Ce moment précis peut devenir un « déclencheur » de « zoomies » (« quart d’heure de folie »).

Après un moment calme dans la litière, votre félin peut libérer d’un coup toute son énergie accumulée. Cela donne lieu à ces fameuses courses frénétiques, souvent suivies d’un retour au calme comme si de rien n’était.

Le conseil de Woopets : quand consulter votre vétérinaire ?

La plupart du temps, ce comportement s’avère normal. Il ne doit pas vous inquiéter si votre chat est en bonne santé.

Cependant, certains signaux sont à surveiller :

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Votre animal semble souffrir ou miaule lorsqu’il se soulage.

Il court de manière inhabituelle, alors qu’il ne le faisait pas avant.

Il présente des signes de constipation ou de difficulté à déféquer.

Il évite son bac à litière.

Cette agitation peut alors être liée à un inconfort ou à une douleur (infection, inflammation…). Dans le doute, nous vous invitons à consulter votre vétérinaire pour écarter tout problème de santé et garantir le bien-être de votre compagnon aux longues moustaches.