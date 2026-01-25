Malgré le manque de places, un refuge refuse de fermer les yeux sur un chat errant rongé par la gale et lui offre une chance de s'en sortir

Cicéron a été trouvé par un bon samaritain dans la rue, il y a quelques mois. Le pauvre va-nu-pattes souffrait de la gale et d’une infection des voies respiratoires. À la suite de sa découverte, le chat a poussé les portes du refuge Good Karma Pet Rescue, situé en Floride (États-Unis). Grâce aux soins prodigués par ses bienfaiteurs, il a effectué une transformation magnifique, qui fait chaud au cœur.

Quelques mois plus tôt, un passant a aperçu un chat roux allongé au milieu de la rue. Le pauvre félin était rongé par la gale, et son nez était fortement congestionné en raison d’une infection grave des voies respiratoires supérieures. Inquiet pour sa survie, le bon samaritain a immédiatement contacté l’association Good Karma Pet Rescue.

« Notre refuge était plein à craquer avec plus de 200 chats à notre charge, mais nous ne pouvions tout simplement pas le refuser », déclare un porte-parole de l’organisme au micro de Love Meow.

© Good Karma Pet Rescue

De nombreux troubles de la santé

Un examen approfondi chez le vétérinaire a révélé de multiples blessures, en plus de ses problèmes de santé. En raison de son état catastrophique, ses sauveurs craignaient pour sa survie. Mais le petit félin – nommé Cicéron – « n’était pas prêt à abandonner » cette bataille pour le droit à la vie.

© Good Karma Pet Rescue

Par la suite, le rescapé aux pattes de velours a été placé en famille d’accueil. Au sein de son nouveau nid douillet, Cicéron a reçu de nombreux soins pour guérir et énormément d’amour. Une surveillance constante était de mise. Au début, une sonde alimentaire a été posée pour l’aider à conserver son énergie ; et le chat passait le plus clair de son temps à se reposer au chaud sur des couvertures douillettes.

Au bout de plusieurs jours, Cicéron a commencé à se tenir debout, à se déplacer et à manger tout seul. La sonde a donc été retirée.

© Good Karma Pet Rescue

Un chat avide d’affection

Au fil du temps, l’adorable matou a repris du poids et de l’énergie. Les croûtes sur sa petite frimousse, dues à la gale, ont disparu. Son pelage est redevenu doux et brillant.

Durant sa convalescence, ses bienfaiteurs ont même découvert que leur petit protégé était partiellement aveugle. Cette condition et toutes les épreuves difficiles qu’il a traversées ne l’ont pas ralenti dans sa quête du bonheur.

© Good Karma Pet Rescue

« Imaginez à quel point le destin de Cicéron aurait été différent si ce bon samaritain ne s'était pas arrêté pour lui porter secours », souligne l’association. Une fois guéri, le chat s’est mis à jouer et à explorer son environnement avec beaucoup d’aisance. Mais ce qu’il aimait par-dessus tout ? L’affection des humains.

A lire aussi : Le triste visage d'un chat errant caché dans un trou de mur émeut un passant qui lui offre une vie bien différente (vidéo)

© Good Karma Pet Rescue

Cicéron a trouvé la famille de ses rêves

À la fin de sa convalescence, Cicéron a été emmené au centre d’adoption, afin que des adoptants potentiels puissent le rencontrer. Très vite, il a conquis le cœur d’une famille qui a décidé de l’adopter !

Aujourd’hui, Cicéron se porte à merveille et savoure pleinement sa nouvelle vie dans un foyer chaleureux, où ses ronronnements joyeux se font entendre en permanence. Parfois, une décision, un simple petit geste de bonté, peut changer toute une vie.