Malgré des origines différentes et un grand écart d’âge, ces 2 chats ont noué une touchante complicité (vidéo)

Dans l’univers du sauvetage des animaux, il peut arriver que 2 histoires que tout oppose, se retrouvent finalement reliées par le plus grand des hasards. C’est ce qui est arrivé lorsque Costa et Banshee ont été réunis. Et, malgré de nombreuses différences, ils ont aussitôt développé une adorable amitié.

C’est l’histoire de 2 chats. Banshee et Costa.

Banshee vient d’une portée de 4 chatons. Leur maman, baptisée Morgane, était une chatte errante qui était venue trouver refuge dans le jardin d’une famille. Cette dernière a alors commencé à la nourrir régulièrement, et elle avait même installé une caméra pour observer leur petite protégée. Lorsque cette dernière a commencé à présenter un ventre arrondi, ses bienfaiteurs ont aussitôt suspecté une grossesse et ont donc décidé de la capturer pour la mettre en sécurité avec l’aide de l’association Chatons Orphelins Montréal . Une semaine après son sauvetage, Morgane donnait naissance à ses 4 petits et parmi eux se trouvait donc Banshee, un chaton tigré gris qui a développé une personnalité fougueuse.



© Chatons Orphelins Montréal

Dans une autre famille d’accueil, se trouvait Costa, un matou de 4 ans. Celui-ci avait déjà connu une vie auprès de propriétaires, mais ces derniers l’ont abandonné lorsque le félin a développé une obstruction urinaire. Quand l’association de protection des animaux montréalaise a appris sa situation, elle est aussitôt intervenue pour le prendre en charge. Avec le temps, Costa a montré une nature affectueuse, peut-être trop parfois, comme le souligne à Love Meow un représentant de Chatons Orphelins Montréal : “C'est un chat collant et émotionnellement dépendant. C'est un chaton dans l'âme, même s'il est grand”.



© Chatons Orphelins Montréal

Le hasard a voulu que ces 2 destins , pourtant différents, se trouvent réunis. La connexion entre les 2 boules de poils a été immédiate. En moins de 24 heures, ils étaient déjà les meilleurs amis du monde, ne se quittant pour ainsi dire jamais. Costa a donc endossé le rôle de grand frère protecteur, et a trouvé en Banshee le compagnon de jeu et de vie qui lui manquait tant.

