Quand les destins se croisent : 2 chatons orphelins se rencontrent en foyer d'accueil et deviennent inséparables

Il y a quelques semaines, les bénévoles de Chatons Orphelins Montréal faisaient la rencontre de Binoo : un chaton sauvé de la rue à l’âge de 2 mois environ. À l’époque, l’état de santé du félin était préoccupant, rapporte Love Meow.

Des débuts difficiles

« Il avait été laissé à l’abandon et n’avait pas été sevré. Il était très maigre et ne pesait que 600 g. Il vivait avec des problèmes digestifs depuis un long moment », a déclaré Celine Crom, membre de l’association.

Entre les mains de ses parents d’accueil, Binoo a repris du poil de la bête et a réglé ses problèmes les uns après les autres. Il a fait preuve d’une grande affection envers ses bienfaiteurs, et « adorait se faire dorloter » en toute circonstance.

Une rencontre du destin

Binoo ne rêvait toutefois que d’une seule chose : avoir un ami félin avec lequel il pourrait jouer à longueur de journée. Heureusement, au même moment, Trooper faisait son arrivée au sein de sa famille d’accueil.

Trooper avait connu des débuts difficiles, lui aussi, mais l’amour de ses sauveurs avait fait de lui un tout autre chaton, prêt à affronter le monde et à en découvrir tous les aspects. En faisant la rencontre de Binoo, ce fut le coup de foudre.

Un duo inséparable

En un temps record, les 2 félins ont commencé à jouer ensemble et à faire preuve d’une grande affection réciproque. Binoo lavait le petit Trooper comme un grand frère dévoué, et le suivait aux 4 coins de la maison. Il veillait constamment sur son bien-être et sa sécurité. Trooper, lui, était ravi d’avoir un chat plus grand que lui sur lequel il pouvait compter jour comme nuit.

Aujourd’hui, Trooper et Binoo sont inséparables et trouvent du bonheur dans la compagnie l’un de l’autre. Grâce à leurs bienfaiteurs, ils ont pu s’offrir une seconde chance dans la vie. Ils seront bientôt proposés à l’adoption, qui leur permettra, espérons-le, de vivre ensemble pour l’éternité…

