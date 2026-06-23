Alertés par les cris d’un chaton tombé derrière un mur de leur café, ils percent la cloison pour le sauver et l’adopter

Alertée par de faibles miaulements provenant d’un espace inaccessible, une famille sud-coréenne a réussi à sauver un chaton coincé derrière une cloison, en perçant le mur du café qu’ils tiennent. Baptisé Wall-E, le petit survivant se remet de ses blessures et coule aujourd’hui des jours heureux entre la maison et le café, entouré d’autres chats adoptés.

Sunny Song et sa famille tiennent un café à Séoul (Corée du Sud) : le Sunnyhouse. L'établissement était quotidiennement visité par une chatte errante d'abord appelée Zoro, car ses bienfaiteurs pensaient avoir affaire à un mâle. Ce n'est que récemment, en constatant sa grossesse, qu'ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une femelle. Ils ont alors changé son nom en Zara.

La féline passait le plus clair de son temps sur le toit du café, et la famille la nourrissait tous les jours.



Sunny Song

Zara accouche, puis s'en va avec le seul chaton en bonne santé

Zara a finalement donné naissance à 4 chatons. Malheureusement, 3 d'entre eux étaient malades. Peu après, elle a décidé de disparaître avec son seul bébé en bonne santé, laissant le reste de la portée sur place.

« L’un est tombé derrière un fossé près de nos toilettes, raconte Sunny Song à The Dodo . Et un autre rampait sur le toit… Il y avait un trou qui était relié à notre mur, et il est tombé derrière le mur. »

Le trou en question menait à un espace vide derrière la cloison de la cuisine du café. Les miaulements du chaton ont alerté la famille.



Sunny Song

Sunny Song et les siens ont emprunté des outils auprès d'un magasin de bricolage voisin et ont percé un trou dans le panneau en bois. Le minet noir et blanc a enfin pu sortir, sain et sauf hormis un oeil infecté. Ils l'ont appelé Wall-E. Les 2 autres chatons n'ont, hélas, pas survécu.

@sunnyhousekr yup and we named him Wall-E, Cat that came out of the wall ???? He will be treated and be at Sunnyhouse as a cutiepatootie ? SUNNYHOUSE ???? ???? ??? ???341-17 ???? 8, Wausan-ro 1-gil, Mapo-gu, Seoul Tues-Sun 12:00~20:00 *closed every Monday ???? Pet Friendly #sunnyhouse #cafeinseoul ? original sound - sunnyhousekr - sunnyhousekr

🐱 Pourquoi Zara a-t-elle abandonné ses chatons malades ? 👁️ Comment soigner l'infection oculaire de Wall-E ? 🏠 Autres sauvetages de chatons incroyables Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

« Il est très facile à vivre »

La famille l'a emmené à la maison pour prendre soin de lui. Il y a été chaleureusement accueilli par ses congénères adultes. « J’ai déjà 3 autres chats que j’ai aussi sauvés d’un café, explique, en effet, Sunny Song. Ils l’adorent tous. Il est très facile à vivre, il adore qu’on le caresse, il est très joueur… Il aime dormir juste à côté de mon visage, ce que j’adore, ou sur ma poitrine. »



Sunny Song

Depuis son sauvetage et son adoption, Wall-E partage son temps entre la maison et le café. Ses humains sont heureux de le voir grandir et s'épanouir à leurs côtés. Ils continuent de soigner son œil en espérant qu'il guérisse totalement.



Sunny Song

L'info Woopets : une chatte abandonne-t-elle ses chatons les plus faibles ?

Non, une chatte n’abandonne pas systématiquement ses chatons les plus vulnérables ou malades. Bien souvent, l’instinct maternel la pousse à s’occuper de toute sa portée, même lorsque certains petits sont fragiles.

En revanche, si les conditions sont défavorables (stress important, manque de ressources, portée trop nombreuse, grande fatigue…), la mère peut parfois réduire son attention sur les chatons les moins vigoureux. C'est probablement ce qu'a fait Zara. Il ne s’agit pas d’un choix volontaire, mais d’un comportement de survie visant à augmenter les chances de succès global de la portée.

Enfin, certains chatons très faibles ou présentant des problèmes de santé peuvent simplement être incapables de téter correctement ou d’attirer l’attention de leur mère, ce qui peut donner l’impression d’un abandon. Dans ce cas, une intervention humaine rapide peut être déterminante pour leur survie.