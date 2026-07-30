Maigre et malade, ce chaton trouvé sur le trottoir a trouvé une famille aimante grâce à sa sauveuse (vidéo)

En mai, un chaton nommé Desmond a vu son destin basculer après avoir été trouvé par une bonne samaritaine. Le petit félin, âgé de quelques semaines seulement, était maigre et malade. Avec les soins et l’amour de sa bienfaitrice, il est aujourd’hui en pleine forme. Grâce à ce sauvetage, le jeune chat a eu la vie sauve et pourra connaître les joies de l’adoption.

Comme le rapporte Cattime, une femme au grand cœur a découvert une boule de poils en détresse sur un trottoir il y a 2 mois. Nommé Desmond, le chaton âgé de quelques semaines traînait un corps maigre et en proie à la maladie.

© @riverandroserescue / Instagram (capture d'écran)

Inquiète pour sa survie, la bonne samaritaine l’a placé en lieu sûr et a commencé à le soigner. Le rescapé a eu droit à une bonne séance de toilettage à son arrivée, ainsi qu’à des repas de qualité et des soins permettant sa guérison.

© @riverandroserescue / Instagram (capture d'écran)

Desmond, trouvé avec sa sœur dans la rue, est prêt à rejoindre sa nouvelle famille

Aujourd’hui, Desmond est méconnaissable ! Avec le soutien précieux de sa bienfaitrice, il a recouvré la santé et se sent en pleine forme. Il a repris du poids grâce à une bonne alimentation, et se montre particulièrement joueur.

© @riverandroserescue / Instagram (capture d'écran)

Mais les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là… Comme le révèle sa sauveuse sur son compte Instagram, Desmond rejoindra bientôt un foyer d’adoption avec sa sœur – qui avait été trouvée à ses côtés le jour du sauvetage. Ensemble, les petites boules de poils pourront enfin se construire un havre de paix et savourer la belle vie qu’elles méritent !

© @riverandroserescue / Instagram (capture d'écran)

La bonne samaritaine, qui a pris le temps de s’occuper de chatons errants, a toutefois confié que les adieux ne sont jamais faciles. Elle est néanmoins heureuse de les avoir sauvés de la rue et d’avoir changé leur destin. Un chapitre se referme avec leur départ, mais un nouveau commence, celui de leur nouvelle vie dans une famille aimante.

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Le conseil de Woopets : comment accueillir 2 chatons ?

S'ils sont issus de la même portée ou ont grandi ensemble, leur adaptation est souvent plus simple. Les chatons jouent, se dépensent et apprennent les codes de la vie féline l'un avec l'autre, ce qui peut aussi limiter l'ennui lorsqu'ils restent seuls.

Avant leur arrivée, il est important de prévoir suffisamment de ressources pour éviter les tensions. Chaque petit félin doit pouvoir accéder facilement à sa propre gamelle, à un point d'eau, à une litière et à des espaces de repos. La règle la plus courante consiste à installer une litière par chat, plus une supplémentaire. Des griffoirs, des cachettes et quelques jouets répartis dans le logement leur permettront également de trouver leur place.

Les premiers jours, laissez-leur le temps de découvrir leur nouvel environnement à leur rythme. Ne les sollicitez pas en permanence ; ils viendront d'eux-mêmes lorsqu'ils se sentiront en confiance. Des moments de jeu et de câlins avec chacun d'eux aideront aussi à créer un lien individuel, sans favoriser l'un au détriment de l'autre.

Enfin, même si 2 chatons se tiennent compagnie, ils demandent autant d'attention qu'un seul. Leur santé, leur alimentation, leur éducation et leur socialisation doivent être suivies avec la même vigilance afin qu'ils grandissent dans les meilleures conditions.