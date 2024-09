Un chaton abandonné dans une boîte en carton sur le trottoir obtient une chance de connaître un avenir meilleur (vidéo)

Cet été, Maria a remarqué une boîte en carton blanche abandonnée sur le trottoir.

Un homme travaillant dans un magasin à proximité lui a dit qu’il « avait vu quelqu’un vivre à l’intérieur ». Curieuse, elle a décidé d’enquêter.

© Tara Coppola

En s’approchant, Maria a aperçu une petite tête noire et poilue : un chaton se trouvait à l’intérieur et avait besoin d’aide. Comme le rapporte un article publié sur le site web de The Dodo, la bonne samaritaine a sorti le jeune félin de son abri de fortune et l’a installé dans sa voiture.

Le sauvetage a été filmé, puis partagé sur les réseaux sociaux.

Un chaton très amical

À la suite de l’opération, Maria a pris contact avec une sauveteuse de chats nommée Tara Coppola. Cette dernière a accepté de prendre la petite boule de poils sous son aile.

En accueillant son nouveau protégé au pelage reflétant la nuit, Tara a été frappée par sa nature affectueuse. Selon elle, l’animal a certainement été abandonné par ceux en qui il avait confiance. « Ce chaton est extrêmement amical », confie la sauveteuse à nos confrères d’outre-Atlantique.

© Tara Coppola

A lire aussi : Une chatte abandonnée devant un refuge vit sa première et dernière maternité

Enfin entre de bonnes mains, le félin à la robe noire a reçu plusieurs soins vétérinaires. Tara s’est donné pour mission de lui trouver une famille aimante et responsable, qui prendra soin de lui jusqu’à la fin de ses jours.

Pour l’heure, le rescapé savoure la seconde chance qui lui a été offerte. Soigné, aimé et en sécurité, il sait qu’un bel avenir l’attend. Nous lui souhaitons de tout notre cœur de trouver chaussure à sa patte, et de vivre heureux !