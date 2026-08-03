D’abord méfiante, une chatte ayant mis bas dans le jardin d’une maison finit par faire confiance à ses habitants (vidéo)

Cette chatte s’est débrouillée durant les premiers temps de vie de ses chatons, et a finalement accepté l’aide qui se trouvait à quelques mètres d’elle. Une vidéo retrace la progression de ces petits qui ont découvert la chaleur d’un foyer et la tendresse d’une famille.

Les habitants de cette maison ont compris qu’une chatte venait de donner naissance à une tribu de chatons dans le jardin. Sur la défensive, la maman ne se laissait pas approcher et ses chatons sont restés dans son giron. Les propriétaires n’ont jamais forcé l’interaction, mais ont laissé leur porte ouverte en se tenant disponibles pour le moment où la chatte baisserait sa garde. Ils ont posté une vidéo sur leur compte Instagram « @cabagges.world », retraçant la naissance d’une relation de confiance.

@cabbages.world / Instagram

« Un jour, notre chat sauvage préféré nous a montré ses chatons »

Alors qu’ils n’avaient que quelques jours, les chatons restaient près de leur maman, raconte Cat Time. Sur la vidéo, on aperçoit une chatte noire au regard plutôt fuyant, prenant soin de ses chatons tout en maintenant une distance avec les humains.

Au fil du temps, les chatons se sont montrés de plus en plus aventuriers et sont partis à la rencontre de leur environnement proche. Plus confiante, la maman les a laissés en liberté dans le jardin.

Ils ont fait leurs premiers pas vers la porte d’entrée, et ont fini par se sentir de plus en plus à l’aise.

Pas à pas

La personnalité des chatons s’est dévoilée une fois à l’intérieur de la maison. La vidéo les montre en train de jouer entre eux et avec les propriétaires. Bien installés sur le lit ou sur le canapé, ils semblent parfaitement épanouis dans ce foyer qui s’est tout naturellement ouvert à eux.

La maman quant à elle restait dehors, mais était toujours ravie de retrouver ses petits.

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Une décision évidente

Les propriétaires de la maison ont pris leur décision et ont adopté 2 des 4 chatons de la portée. Les 2 autres ont pu être adoptés ensemble par une autre famille.

Ravis de la tournure des événements, les 2 chatons sont très à l’aise dans leur nouvelle maison. Ils n’ont eu qu’à franchir le jardin pour trouver toute la bienveillance et la gentillesse dont ils avaient besoin. La suite des aventures de ce duo est à découvrir sur le compte Instagram des adoptants.