Abandonné « pour des raisons personnelles » par sa famille ce chat malade de la gale est secouru

Abandonné par les siens, ce chat nommé Merlin a été pris en charge par 2 associations du Gard. Atteint de la gale, mais également de troubles digestifs et respiratoires, des soins intensifs ont été prodigués au minet de 2 ans. Il est aujourd’hui en bien meilleure forme et a pu rejoindre un foyer aimant pour le plus grand bonheur de ses aidants.

Au moment de son sauvetage, l’état de Merlin était vraiment préoccupant. Le chat portait sur lui le poids des difficultés passées, autant en lien avec sa santé qu’avec son état psychologique nettement détérioré.

2 associations mobilisées pour Merlin

Ce sont 2 associations du Gard, Les Animaux Fantastiques et Les Chatgabonds qui sont intervenues pour le sauvetage du chat. Laissé errant dans la commune de Domessargues, il semblait en souffrance et les habitants ont vite signalé sa présence en espérant qu’il puisse recevoir des soins rapidement, racontait Objectif Gard.

Les 2 organismes se sont mobilisés pour venir à la rencontre de Merlin et ont constaté la tristesse de la situation.

Les Chatgabonds / Facebook

La double peine

Non seulement le chat était d’une maigreur impressionnante, mais il a été confirmé qu’il était atteint de la gale, une maladie difficile à soigner chez le chat. Des problèmes digestifs et respiratoires ont aussi été identifiés. Un diagnostic de FIV a pu être éliminé au plus tôt, ce qui a rassuré les membres des associations.

Ces derniers n’ont pas tardé à découvrir que Merlin n’était pas né dans la rue. Il a eu une famille, ce qui expliquait son comportement sociable.

Laissé dans la rue « pour des raisons personnelles »

En effet, le vétérinaire a pu constater que Merlin était stérilisé, et également porteur d’une puce électronique. Les associations n’ont pas tardé à remonter jusqu’à la famille du félin. Cette dernière a avoué ne plus vouloir de son chat : « pour des raisons personnelles ».

Malgré ces nouvelles peu réjouissantes, Merlin a montré le meilleur de lui-même à ses aidants et est resté digne tout au long de sa rémission.

Les Chatgabonds / Facebook

« Il reprend des forces et du poids »

Grâce à une cagnotte proposée en ligne, Merlin a pu bénéficier de soins rapidement. Les nouvelles à son sujet étaient de plus en plus bonnes : « Il reprend des forces et du poids chaque jour », indiquait une porte-parole de l’association.

Avant d’être sur le chemin de l’adoption, la gale était en train de quitter Merlin pour de bon, de même que ses soucis de digestion bien pris en charge.

À seulement 2 ans, le félin a montré un courage remarquable lors de ce parcours qui l’a mis sur un chemin bien plus certain.