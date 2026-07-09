Dans la Somme, une habitante nourrit un chat « errant » dont la puce révèle que sa famille le cherchait depuis 4 ans

4 ans après sa disparition, Rio a finalement retrouvé sa famille grâce à sa puce et au geste d’une habitante qui a permis de remonter jusqu’à ses propriétaires. Une issue aussi heureuse qu’improbable, qui rappelle l'importance de l'identification des animaux de compagnie.

Si Rio aura 6 ans en août 2026, ce chat aura passé les 4 dernières années loin de sa famille. Fort heureusement, il est de retour auprès de cette dernière grâce à une dame bienveillante, à un refuge et à sa puce d'identification, rapportait Le Journal d'Abbeville .

Le matou s'était volatilisé en septembre 2022. Sa propriétaire Lola, qui habite Pont-Rémy dans la Somme, l'avait longtemps cherché, distribuant des affiches dans sa commune et celles environnantes et multipliant les appels à témoins sur les réseaux sociaux… Des efforts restés infructueux.

Ses minces espoirs avaient été entretenus par quelques signalements pendant une poignée de semaines, mais ils avaient fini par disparaître. Lola et ses proches avaient dû se faire à l'idée que Rio était parti pour de bon.

Jusqu'à ce coup de théâtre survenu l'après-midi du mardi 30 juin 2026. Lola a été appelée par le refuge SPA de Buigny-Saint-Maclou. A l'autre bout du fil, on lui annoncé que Rio venait d'être retrouvé sain et sauf, près de 4 ans après sa disparition.

« Sans sa puce électronique, Rio n’aurait peut-être jamais pu être relié à sa famille »

Il a été identifié grâce à sa puce du côté de Cambron, à 15 kilomètres au nord-ouest de Pont-Rémy. Une habitante nourrissait le chat au pelage noir et blanc depuis la fin de l'hiver dernier, pensant avoir affaire à un animal errant. Elle s'est récemment rapprochée de la SPA buignacoise qui l'a passé au lecteur de puce, ce qui lui a permis d'obtenir les coordonnées de Lola.

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Photo d'illustration

Après toutes ces années, Rio était non seulement en bonne santé, mais il a même pris du poids. Il sera tout de même examiné par un vétérinaire par précaution. Le félin est rentré à la maison.

« Sans sa puce électronique, Rio n’aurait peut-être jamais pu être relié à sa famille », insiste Louane, cousine de Lola, auprès du Journal d'Abbeville.

L'info Woopets : pourquoi est-il si important de mettre à jour les informations d'identification de son animal

Une puce électronique n'est réellement utile que si les informations associées sont à jour. Après un déménagement, un changement de numéro de téléphone ou un transfert de propriétaire, il est important de penser à faire modifier ses coordonnées dans le fichier national d'identification.

En cas de fugue, cela permet d'être contacté directement par le vétérinaire, le refuge ou la fourrière qui lit la puce, et ce, même plusieurs années après la disparition de l'animal.