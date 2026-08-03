Retrouvé à 1000 kilomètres de chez lui et pucé par un nouveau propriétaire, ce chien retrouve sa famille d'origine après 6 années d’absence

Dans l’Indiana (États-Unis), Chong a été aperçu dans un parking pour camions, et a pu rejoindre sa famille qui réside dans le Nebraska. Le chien s’était échappé de sa maison, à Lincoln, en 2021, et a laissé sa famille avec une grande peine.

Sa maîtresse, Inmaculada Jackman, confie à NY Post : « Je le cherchais toujours » et revient sur la longue phase de recherche consacrée à Chong. Elle explique : « Nous sommes quand même allés dans notre ancien quartier et avons fait le tour, avons regardé pour voir si nous pouvions voir quelqu’un le promener ou s’il courait quelque part ». Malheureusement, les efforts de la famille et des voisins sont restés sans suite.

Un vœu exaucé

Un jour, alors que la famille de Chong avait perdu espoir, Inmaculada a reçu un message sur les réseaux sociaux. Un ami l’informait qu’un chien ressemblant à Chong venait d’être retrouvé sur un parking de camions. Le chien se trouvait alors à plus de 1000 kilomètres de son foyer d’origine.

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Une nouvelle bouleversante

Lorsque la propriétaire a contacté le refuge qui venait de recueillir Chong, elle a appris que ce dernier avait été pucé par quelqu’un d’autre qui était donc susceptible de le récupérer. Désemparée, Inmaculada devait attendre 3 jours, la durée légale laissée au propriétaire désigné par la puce électronique, avant de pouvoir récupérer son chien. La joie se mêlant à la peine, la famille a vécu dans une attente très difficile.

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Un soulagement immense

Finalement, la bonne nouvelle est arrivée au bout de 3 jours. Les centaines de kilomètres ont été parcourus pour retrouver Chong, qui a également pu faire la connaissance de son nouveau frère canin, Che Che. La joie a été au rendez-vous pour ce chien qui est sans doute passé de main en main durant 6 années. « Ne perdez jamais espoir », souligne la propriétaire.

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