Une famille regarde au-delà des apparences en adoptant le chaton jugé le plus laid de la portée

Comme ses compagnons de portée, la petite Crinckle espérait mettre la patte sur la famille idéale. Malheureusement, des adoptants potentiels l’ont rejetée, car ils la jugeaient « un peu laide ». Jusqu’à ce qu’une femme regarde au-delà des apparences, et décide de l’adopter pour lui offrir tout l’amour qu’elle mérite…

Sur Reddit, une utilisatrice connue sous le pseudonyme u/thefinalpeanut a partagé l’histoire de Crinckle, un chaton femelle différent de ses frères et sœurs. Comme le rapporte Newsweek, le petit félin arborait une robe écaille de tortue diluée, alors que ses compagnons de portée avaient tous une fourrure noire.

Après avoir été vue par de premiers adoptants potentiels, la jeune chatte en foyer d'accueil a malheureusement goûté à la triste saveur de l’amertume. « Après avoir vu ses frères et sœurs, la famille a indiqué que Crinckle était jugée un peu laide et qu’elle souhaitait un autre chaton », confie l’utilisatrice de la plateforme.

Toujours selon cette dernière, la boule de poils était également plus petite que les autres chatons et avait consulté un vétérinaire pour des troubles du transit intestinal.

Une perle rare

Avant de rencontrer le petit chat, l’utilisatrice de Reddit a expliqué que son conjoint lui avait donné un conseil simple dans sa démarche d’adoption : « Choisir celui qui a le plus besoin d’amour », lui aurait-il suggéré. C’est ainsi qu’elle craqua pour Crinckle – qui est tout simplement adorable et mignonne à nos yeux ! – et l’adopta.

Toutefois, les mois qui ont suivi son arrivée dans sa nouvelle maison furent difficiles pour la boule de poils, qui souffrait de nombreuses sensibilités et de problèmes de santé. « Elle était allergique à toutes les pâtées vendues en magasin, même celles sur ordonnance, précise son adoptante, elle est allergique au plastique et souffre d'anxiété, probablement liée à ses problèmes digestifs. »

© u/thefinalpeanut / Reddit

« Crinkle est une chatte sensible, il faut faire preuve de plus de douceur et de patience avec elle, ajoute-t-elle, parfois, cela signifie s'allonger par terre jusqu'à ce qu'elle se sente suffisamment à l'aise pour venir se coucher à vos côtés. Malgré son anxiété, grâce à l'aide récente de médicaments contre l'anxiété et de colliers apaisants, Crinkle est devenue plus confiante et indépendante au quotidien. »

U/thefinalpeanut a indiqué qu’elle ne regrettait absolument pas son choix, et qu’elle était heureuse de partager sa vie avec la jolie Crinckle.

© u/thefinalpeanut / Reddit

« Elle n’est pas laide, juste unique »

Des internautes, touchés par son histoire, ont été nombreux à s’exprimer dans la section dédiée aux commentaires.

« Il n’existe pas de chat laid », écrit l’un d’entre eux. « J’aurais pris cette chatte et je l’aurais aimée. Elle n’est pas laide, juste unique », commente un autre utilisateur de Reddit. « Elle est adorable. Je trouve que les chatons sont comme des bébés, il n’y a pas de chaton laid. Elle a juste besoin d’un peu plus de temps pour grandir. J’adore les chats sensibles. Je crois qu’ils apprécient encore plus leurs humains », estime une autre personne.

© u/thefinalpeanut / Reddit

Le conseil de Woopets : que faire si votre chaton a des troubles digestifs ?

Les problèmes digestifs peuvent être assez fréquents chez les chatons, mais il est nécessaire d’adopter les bons réflexes pour éviter que la situation ne s’aggrave. Un jeune félin concerné par des soucis gastro-intestinaux peut présenter de la diarrhée, des vomissements, une perte d’appétit, un ventre gonflé ou encore une fatigue inhabituelle. Ces signes peuvent avoir plusieurs causes :

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Un changement brutal d’alimentation.

Des parasites.

Une infection.

Du stress.

Une intolérance alimentaire.

Dans un premier temps, assurez-vous que votre chaton boit suffisamment d’eau pour éviter une déshydratation. Vérifiez également la présence de parasites, et vermifugez-le régulièrement en suivant les recommandations de votre vétérinaire. Il est également essentiel d’adapter son alimentation à son âge, sa taille, son état de santé et ses sensibilités. Si vous devez changer son aliment, nous vous conseillons vivement d’effectuer une transition alimentaire sur une semaine pour l’habituer progressivement au nouveau contenu de sa gamelle.

Si les symptômes durent plus de 24 à 48 heures, et si vous remarquez du sang dans les selles, un abattement ou l’absence d’appétit, nous vous invitons à prendre contact avec votre vétérinaire sans plus attendre pour offrir le traitement le plus adapté à votre chaton.