Lors d'une campagne de stérilisation une bénévole recueille une chatte de rue souffrant d'infections respiratoires

Bénévole au sein d’une association féline, Alyssa a repéré Nova alors qu’elle se trouvait dans la rue. Pensant avoir affaire à un chat sauvage, elle s’est approchée d’elle avec beaucoup de précaution avant de découvrir toute la douceur qui sommeillait en elle.

Alyssa exerce en tant que volontaire auprès de la Liberation Cat House dans la cadre d’un programme TNR qui consiste à attraper les félins, à les stériliser et à les ramener dans leur environnement. C’est à cette occasion que la bénévole a fait la connaissance de Nova, une chatte qui avait besoin de son aide.

« À notre grande surprise, elle s’est mise à ronronner »

Alyssa confiait à Love Meow avoir eu quelques appréhensions avant d’approcher la chatte pour lui permettre d’être soulagée de ses problèmes respiratoires massifs. La bénévole s’est munie d’un gant, mais cela n’a finalement pas été utile, car la chatte s’est mise à ronronner comme si elle avait toujours attendu ce contact humain. « Je pense qu’elle savait qu’elle avait besoin d’aide, donc elle a baissé sa garde », témoignait Alyssa.

@orlandofosterskitten / Instagram

Une maison rien que pour Nova

Face à la chatte qui devait se remettre de ses soucis de santé, Alyssa a ouvert sa porte. Ce fut la révélation pour Nova qui découvrait alors tous les bonheurs d’une vie en intérieur : les bons repas, les lits confortables et les couvertures toutes plus douces les unes que les autres.

Très expressive, Nova est devenue de plus en plus tendre, jusqu’à présenter son ventre à sa maman d’accueil, tout en ronronnant intensément. Ce mieux-être s’est accompagné d’une prise de poids nécessaire, et donc d’une belle énergie retrouvée.

Il aura suffi d’ « une semaine » pour que Nova se transforme jusque dans son apparence. Bien sans peau et dans sa tête, elle arbore aujourd’hui un magnifique pelage, des yeux grand ouverts sur le monde et une expression de douceur incontestable.

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Le conseil de Woopets : comment approcher un chat errant en toute sécurité ?

Pour de multiples raisons, il est possible d’être amené à devoir approcher un chat errant. Si la finalité est de le confier à un refuge ou un vétérinaire, les étapes précédentes peuvent parfois être complexes.

Si cette situation se présente, commencez par vous adresser au félin avec une voix douce. Vous saurez si le chat souhaite entrer en interaction. Dans un deuxième temps, proposez-lui de la nourriture, toujours en extérieur, éventuellement à plusieurs reprises. Une fois la confiance gagnée, l’idée est de le faire rentrer dans une cage, afin de pouvoir le confier à une équipe qui saura lui apporter les soins nécessaires.