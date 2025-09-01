Loin de se laisser impressionner par les 3 chiens de sa maison, ce chat leur vole même leur panier (vidéo)

Dans leur royaume, les chats sont des rois. Et leur royaume, justement, c’est souvent leur maison ! Nombreux sont les propriétaires qui ont tendance à dire, pour plaisanter, qu’ils vivent chez leur chat et non l’inverse. Ils sont donc soumis à la loi des félins, tout comme les autres animaux qui séjournent sous leur toit. Ginger, par exemple, accapare le panier de ses frères canins et ceux-ci n’ont pas leur mot à dire !

Ginger, une féline au pelage roux et blanc, a eu du mal à faire sa place dans la maison, notamment lorsqu’un nouveau Bouvier Bernois nommé Bernoulli a rejoint le logement. Avec le temps, la chatte est parvenue à s’imposer et une chose est sûre : elle ne rendra pas sa place de reine. D’ailleurs, elle a ses exigences et dormir dans le panier de son ami canin en fait partie.

Ledit panier appartient à un autre toutou de la maison baptisé Bunsen. Il est de même race que son congénère. Un 3ème chien vit sur place et Ginger est la seule féline. Elle est aussi la plus petite du quatuor, ce dont elle n’a pas l’air d’avoir conscience.

Un chien impuissant

Pour que tout le monde soit à l’aise, les propriétaires des animaux leur ont acheté des paniers et coussins adaptés à leur gabarit. Chacun dispose donc de ses accessoires et de son espace, mais lorsque Ginger a vu le nouveau lit de Bunsen, elle en est tombée amoureuse. Avant même que le canidé puisse en profiter, elle s’est installée à l’intérieur, sous le regard impuissant du toutou .

Dans une vidéo relayée par Pethelpful et partagée sur Instagram, on voit Bunsen allongé sur le sol, complètement démuni. Ginger, quant à elle, ne culpabilise pas du tout de laisser son ami canin à même le sol et, au contraire, elle profite du confort de son petit nid douillet : « Nous avons installé un vieux panier pour Bunsen et Ginger l'a immédiatement récupéré pour montrer aux chiens qui était le maître de la maison. Elle dégageait aussi une certaine intimidation et les effrayait vraiment », racontait le propriétaire des animaux.

Bunsen a pu récupérer son panier quand Ginger a quitté la maison familiale. En effet, la chatte, qui appartenait au fils de la famille, a suivi son propriétaire pour une nouvelle aventure.

Ce dernier a donné de ses nouvelles dans une publication récente, affirmant qu’elle s’était bien installée et qu’elle était restée fidèle à elle-même en imposant son autorité sur l’autre chat du logement : « Ginger reprend ses vieilles habitudes avec sa nouvelle colocataire Toque », lisait-on.

