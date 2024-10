Un chat satisfait de s'être emparé du panier du chien déchante aussitôt en se faisant rappeler à l'ordre par la "police aux pieds palmés" (vidéo)

Le chat pensait avoir fait le plus dur en convainquant le chien de la famille de lui céder son panier. C’était sans compter le duo de canards prêts à tout pour l’en déloger et profiter à leur tour du confortable couchage. Les palmipèdes ne manquaient ni de détermination, ni d’arguments pour parvenir à leurs fins. Au grand dam du matou…

Eeka McLeod est à la tête d’une joyeuse famille constituée de 3 enfants, 2 poules, un chien, mais aussi un chat et 3 canards. Un article paru dans USA Today en août 2024 présentait cette maisonnée hors du commun et la passion caractérisant cette mère célibataire de 43 ans pour les volatiles aux pieds palmés.

« J’ai toujours voulu avoir des canards, ou au moins un canard », confiait-elle alors au média. L’un de ces animaux est une femelle devant porter une couche et répondant au nom de Mooney. Ses 2 congénères s’appellent Jelly et Topsy.

Eeka McLeod avait concrétisé son rêve de vivre entourée de canards et d’autres animaux en s’installant dans l’Etat de l’Arizona après avoir habité la Californie. Elle traversait une période difficile sur le plan mental et émotionnel à l’époque, et ce projet l’avait grandement aidée à s’en remettre. Aujourd’hui, les aventures de la « McLeod Family » sont suivies par près de 300 000 followers sur Instagram.

Une vidéo postée récemment sur ce compte et devenue virale a pour protagoniste son chat noir. Mise en ligne le 8 octobre 2024, elle est relayée par Parade Pets.

On y voit donc l’adorable félin paisiblement couché sur son panier préféré, duquel il venait de chasser le chien de la famille. Le matou n’a pourtant pas pu profiter bien longtemps de sa précieuse conquête, puisque Mooney et un autre des canards de la maison ont décidé d’endosser le rôle de la police des couchages.

A charge de revanche !

Le duo de palmipèdes s’est approché du chat en cancanant à tue-tête et en adoptant un air menaçant, tout en s’invectivant mutuellement.

Après avoir vainement tenté de tenir sa position, le minet a fini par s’avouer vaincu face à une telle démonstration d’hostilité. Il a dû se résoudre à abandonner le panier au profit des canards, qui ne se sont pas fait prier pour se l’approprier à son tour.

@themcleodfamily / Instagram

Le chat a perdu une bataille, mais pas la guerre. Il aura certainement sa revanche un jour ou l’autre. On peut compter sur lui pour trouver le meilleur moyen de laver cet affront, sans faire mal à Mooney et son congénère, bien entendu.