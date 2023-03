L'hilarante réaction d'un Pitbull forcé de partager son panier avec les chats de la famille (vidéo)

La cohabitation entre chiens et chats a toutes les chances de se dérouler à merveille quand on a des animaux correctement socialisés et éduqués. C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant les vidéos tantôt mignonnes, tantôt drôles postées sur le compte TikTok « @ Opiethepitbully ».

Suivi par près de 56 000 abonnés, il est consacré à un adorable croisé Pitbull répondant au nom d’Opie. Dans l’une de ces vidéos, devenue virale et relayée par Pet Helpful, on constate que ce canidé doit faire face à la « dure » réalité à la vie avec des félins. Même s’il apprécie ses amis chats, on sent qu’il aimerait bien avoir droit à un peu plus de tranquillité de temps en temps.

Devoir partager son panier avec eux, par exemple, n’est probablement pas ce qui l’enchante le plus, à en juger par sa réaction dans la séquence en question. Il aurait largement préféré pouvoir se détendre dans son douillet couchage et ne pas être bousculé, mais les chats l’aiment trop pour ne pas rester ainsi blottis contre lui.

« Le roi du regard de travers »

Son regard de travers – dont il est visiblement le roi, si l’on en croit la légende de la vidéo – en dit long sur l’embarras qu’il doit éprouver à ce moment-là. Les 2 chats qui « squattent » son panier, eux, n’ont jamais été aussi à l’aise. Pendant que l’un d’eux est couché, l’autre se prélasse en étant allongé sur le dos, au grand dam de ce brave Opie.



@opiethepitbully / TikTok

Dans une autre vidéo, le propriétaire du croisé Pitbull explique que ce dernier aime tous ceux qu’il rencontre, qu’il échangerait volontiers son maître contre une tranche de fromage et qu’il souffre d’audition sélective. Hormis cela, il le décrit comme étant un chien très affectueux, adorant les câlins.

« J’aime Opie. Tout le monde a besoin d’un Opie », conclut son humain.

