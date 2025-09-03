Liés par les griffes lors de leur sieste, ces chats se vouent une confiance mutuelle impressionnante (vidéo)

Ces chats sont des meilleurs amis, et ils en apportent la preuve à leur propriétaire quasiment tous les jours. Peut-on rêver mieux qu’un duo d’animaux qui s’entend parfaitement bien, et qui ne se quitte jamais, même durant le temps de la sieste ?

C’est sur le compte TikTok « @paulaaa » que cette propriétaire a choisi de montrer aux internautes des bribes de l’amitié qui existe entre ses 2 chats. Il ne faut pas longtemps pour comprendre qu’ils passent tout leur temps ensemble. Même dans le sommeil, ils ne peuvent pas se quitter, restant liés d’une manière tout à fait originale.

@paulaaa / TikTok

« Mon fiancé m’a envoyé ça et j’ai pleuré »

La scène a bouleversé cette propriétaire qui en a eu connaissance, expliquait Parade Pets. Elle a d’abord constaté que ces chats dormaient l’un à côté de l’autre sur des chaises à l’assise confortable, puis en zoomant a compris qu’ils se tenaient par la griffe. Par ce geste étonnant et tendre, à la manière des enfants qui s’endorment en tenant la main de leurs parents, les chats sont rassurés et ne se sentent pas seuls.

@paulaaa / TikTok

« De vrais jumeaux »

En commentaires, sous la vidéo, les internautes sont également conquis par le duo absolument craquant. Pour eux, ils agissent autant comme des frères que comme des meilleurs amis qui ne se quitteraient sous aucun prétexte.

@paulaaa / TikTok

Des internautes ont reconnu aussi leurs animaux à travers les images. Les chats sont finalement nombreux, malgré leur réputation de solitaires, à trouver un intérêt émotionnel à la présence de l’autre.

@paulaaa my fiancé sent me this and I was cryinggggg, they’re just lil bffs ? son original - sirina???

La confiance entre chats : les signes qui ne trompent pas

Dans de nombreux cas, les chats dérogent à leur réputation d’animaux indépendants, parfois un poil agressif avec leur entourage. Selon les professionnels en comportements animaux, certains signes peuvent vous éclairer sur les comportements de votre chat, et sa tendance à se lier d’amitié avec d’autres.

@paulaaa / TikTok

En premier lieu, si vos chats se font mutuellement la toilette, il y a de grandes chances qu’ils soient confiants et prêts à se livrer à un tel moment d’intimité. Ensuite, si vous les retrouvez dans le même panier, se frottant la tête l’un contre l’autre, c’est également un signe très positif. Si vous les voyez jouer ensemble, ne cherchant pas à se dominer l’un l’autre et restant dans la même dynamique, c’est un point qui peut vous réjouir. Enfin, un chat qui tolère sans problème un autre félin sur son territoire lui prouve pleinement qu’un lien de confiance existe.