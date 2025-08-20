2 chats qui erraient dans des quartiers opposés deviennent les meilleurs amis au monde grâce à un couple en lune de miel

Danny et Wolfie erraient dans la même ville, mais dans des quartiers différents. Leurs chemins ne s’étaient jamais croisés, jusqu’à ce qu’un couple change tout. Grâce à cette belle rencontre, les 2 chats vivent la vie dont ils ont toujours rêvé.

Comme le rapporte Lovemeow, Danny a été abandonné à la suite d’un déménagement. Après avoir connu le bonheur de la vie de famille, le pauvre chat s’est retrouvé seul. Heureusement, il a pu compter sur le soutien d’un gentil voisin, qui le nourrissait tous les jours. « Il nous a suppliés de l’aider avant qu’il ne soit trop tard », confie l’équipe de l’association Little Wanderers NYC.

À la suite de ce signalement, les bénévoles ont immédiatement organisé une opération de sauvetage et ont placé le doux félin dans un foyer d’accueil. Danny restait très amical, malgré l’épreuve terrible qu’il avait subie. Heureux d’avoir un toit au-dessus de sa tête et de ne plus se sentir seul, il réclamait sans cesse de l’affection auprès de ses bienfaiteurs.

© Little Wanderers NYC

Quand le destin s’en mêle…

Pendant ce temps, de l’autre côté de la ville, un autre chat était aussi confronté aux affres de l’errance. Secouru par les membres de Little Wanderers NYC, Wolfie a également été pris en charge par une famille d’accueil. Une fois en sécurité, l’ex-va-nu-pattes a révélé sa véritable personnalité.

« Il a le cœur d’un ours en peluche, déclarent ses sauveurs, sa confiance en lui a considérablement évolué en famille d’accueil. Il adore les gens, les siestes et observer. » Alors que Danny et Wolfie faisaient le deuil de leur passé dans des foyers d’accueil différents, le destin était en train d’élaborer un plan pour les réunir.

© Little Wanderers NYC

Une double adoption

C’est ainsi qu’un couple en lune de miel est entré en scène. Les jeunes mariés souhaitaient commencer leur nouvelle vie en adoptant un chat. Après avoir contacté l’association, ils s’attendaient à ne choisir qu’un seul matou. Toutefois, ils ont ressenti le grand frisson du coup de foudre aussi bien pour Danny que pour Wolfie !

© Little Wanderers NYC

« Je me souviens avoir plaisanté avec mon mari : "Et si on se retrouvait avec Wolfie et Danny ? Ce serait fou, non ?" », confie la jeune mariée. Cette « idée folle » s’est rapidement concrétisée. Le couple a ouvert les portes de sa maison aux 2 félins, qui se sont immédiatement entendus. C’est comme s’ils s’étaient attendus depuis tout ce temps !

« Ils sont devenus très vite les meilleurs amis du monde, alors je suis contente qu'on les ait pris ensemble, souligne l’adoptante, ils jouent et sont heureux d’être ensemble. » Après avoir erré dans des quartiers opposés, Danny et Wolfie savourent ensemble une vie de rêve !

© Little Wanderers NYC