La nuit, lorsqu'ils sont ensemble, ce chat et son meilleur ami dorment le plus proche l'un de l'autre

© Ashley Crow

L’amitié qui lie Noah et son chat Meowser est d’une rare intensité. Cela se traduit notamment par leur manière de dormir blottis l’un contre l’autre.

Ce que Noah voulait le plus au monde, c’était un chat. Son vœu le plus cher a été exaucé il y a 2 ans à Noël. Son cadeau était un chaton de 2 mois répondant au nom de Sir Meowsalot, ou Meowser pour faire plus court. Le petit garçon était évidemment aux anges lorsqu’il a rencontré celui qui allait devenir son meilleur ami.

Ashley Crow, la maman, raconte à The Dodo que, entre Noah et le jeune chat, « il y a eu une connexion instantanée » et qu’ils étaient « inséparables ».

Tous les matins, le félin vient réveiller Noah en miaulant et en ronronnant. Ils jouent à cache-cache et à se déguiser. Meowser monte même sur le skate et le mini kart de son ami humain.

Surtout, ils ont développé une adorable habitude quand il s’agit de dormir, qu’il s’agisse de la sieste ou du repos nocturne. Noah se couche, puis le chat s’installe au-dessus de lui et l’enlace en posant la joue contre la sienne. C’est devenu un véritable rituel qu’Ashley Crow immortalise régulièrement en prenant des photos.

Les liens qui unissent l’enfant et le chat sont exceptionnels et font plaisir à voir. « Si vous demandez à Noah qui est la meilleure personne au monde, il vous répondra toujours Sir Meowsalot, parce qu’il est bien plus qu’un chat », conclut cette mère comblée.