Lié à son congénère par des problèmes de santé communs, ce chat joyeux apporte une aide précieuse à celui qui est devenu son ami pour la vie

Dès son arrivée au refuge, Gomez a été remarqué pour sa bonne humeur. Curieux, téméraire, le chat s’est pleinement intégré à l’équipe. Lorsqu’il a dû être soigné pour une infection urinaire, il s’est retrouvé à devoir partager son quotidien avec un congénère touché par les mêmes soucis de santé : ce fut un coup de cœur mutuel, qui dessine depuis leur trajectoire de vie.

Dans les refuges, il se crée des liens que l’on ne voit pas ailleurs. Gomez et Ramsès ont surmonté une épreuve de vie commune, et l’un a porté l’autre dès le début. Ils fêtent leur année au sein des bureaux de la structure Dorset Rescue Kittens, et ne souhaitent pas s’arrêter là. C’est certain, leur future famille se trouve quelque part. Love Meow est revenu sur leur parcours.

@dorsetrescuekittens / Instagram

Gomez : un concentré félin de bonheur

Les bénévoles du Dorset Rescue Kittens vantent les mérites de Gomez depuis son arrivée. Ils présentent le félin de la manière suivante : « C’est un petit félin intelligent, toujours désireux d’explorer et d’apprendre de nouvelles choses. Sa nature ludique et énergique signifie qu’il est toujours prêt pour un jeu ou 2 ». Gomez illumine le quotidien de ceux qui le rencontrent.

@dorsetrescuekittens / Instagram

Un autre chat présent depuis 2 ans au refuge

Ramsès et Gomez ne se sont pas tout de suite rencontrés. Souffrant de problème urinaires, Ramsès était forcé de suivre un régime spécial et de recevoir des soins quotidiens. Le coup de cœur a aussi été présent chez les bénévoles qui affirmaient : « C’est un chat royal, intelligent et loyal, mais aussi équilibré, à la fois en recherche d’indépendance et d’affection ». Ce chat très câlin ne pouvait que s’entendre avec son futur compagnon de chambrée.

Reliés par une santé fragile

Après son arrivée au refuge, Gomez a commencé à montrer des signes de mauvaise santé, également au niveau urinaire. Il a donc été rapproché de Ramsès et les 2 chats ont dès lors partagé leur quotidien.

@dorsetrescuekittens / Instagram

L’énergie marquante de Gomez a tout de suite déteint sur le timide Ramsès, qui s’est directement ouvert au monde. En retour, Ramsès a offert une protection indispensable au jeune chat fougueux.

A lire aussi : Pendant 7 ans, ce chat a veillé sur la tombe de son maître, puis s’est éteint à son tour, fidèle jusqu’au bout

@dorsetrescuekittens / Instagram

Les inséparables

Après leur convalescence, les 2 chats ont été invités à s’installer dans les bureaux du personnel. Ils ne se quittent jamais, y compris durant la sieste. Ils se toilettent, jouent ensemble et se prélassent près des ordinateurs. Cela va faire 1 an que les chats sont réunis et arrive le temps de leur trouver une famille. Pour les bénévoles, c’est certain, leur avenir devra s’écrire ensemble.