Cette entreprise japonaise accueille des chats dans ses bureaux pour garantir le bien-être et la productivité de ses employés humains (vidéo)

Dans la plupart des entreprises, il est interdit d’amener son animal de compagnie et pourtant, il a été prouvé scientifiquement (et depuis longtemps) que nos boules de poils ont un véritable effet apaisant et motivant au travail. Alors une entreprise japonaise a décidé de changer son règlement pour améliorer ses conditions de travail…

Qnote Inc. est une entreprise de développement web située dans le quartier de Suginami à Tokyo (Japon). Un an après sa création, en 2003, une petite employée surprise a fait son entrée dans les locaux… Il s’agissait de Futaba, une adorable chatte qui avait été placée en famille d’accueil au sein d’un restaurant de sushi du quartier. À force de rendre visite aux équipes de Qnote Inc., cette dernière a fini par être adoptée par l’entreprise. Son calme, sa douceur et sa bonne humeur ont eu raison de tous les employés et, étrangement, leurs performances ont commencé à grimper dès l’arrivée de la minette. Depuis, 11 autres félins ont rejoint l’aventure ! Leur “travail” ? Détendre leurs collègues humains…

© Naoaki Hasegawa / Mainichi

Un petit paradis pour chats et humains

“Le travail ne devrait pas être une question d'endurance et d'excès de formalité ; il est préférable de le faire dans un environnement plus libre et avec une réflexion flexible”, a déclaré Nobuyuki Tsuruta, le PDG de l’entreprise, lors d’un entretien accordé au média Mainichi Shimbun. Pour accueillir au mieux tous ces minous, des aménagements ont été réalisés au fur et à mesure des années. Il y a 4 ans, l’entreprise a déménagé dans des locaux plus grands. À cette occasion, des passerelles pour chats ainsi que des paniers et arbres à chats ont été installés au sein des bureaux. Certains des félins ont même reçu des titres comme "chef de service" ou "chef de division".

Un gage de bien-être

Bien qu’ils passent leur temps à faire la sieste et réclamer des caresses, les 11 matous ont un véritable effet bénéfique sur les employés. “Nous sommes la plupart du temps collés à la chaise devant l'ordinateur, donc le fait que les chats nous interrompent est juste ce qu'il faut pour changer de rythme”, a déclaré Yuki Igarashi, une jeune employée.

En plus d’apaiser les tensions liées aux responsabilités professionnelles de chacun, ces chats permettent d’améliorer la communication, de booster la productivité et de renforcer la cohésion entre les employés. Ils sont par ailleurs devenus de véritables mascottes et aident à la bonne image de l’entreprise sur les réseaux sociaux.

A lire aussi : Placée dans une famille d’accueil peu après un accouchement difficile, une chatte peut compter sur l’aide d’un nouvel ami canin qui veille sur ses chatons

© Naoaki Hasegawa / Mainichi