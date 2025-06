Les sauveurs d'un chat découvert enduit de colle et mal en point sont ravis de voir sa transformation

Recouvert de colle et atteint de maigreur extrême, Timothy n’était plus qu’une ombre féline errant dans les rues de Bali. Toutefois, grâce à la compassion d’une bénévole et aux soins d’une association locale, ce chat en détresse a pu renouer avec l’espoir et l’amour.

Street Paws est une association de protection animale créée par une Suissesse à Bali, en Indonésie. L’organisation a été appelée au sujet d’un chat extrêmement mal en point. Il était entièrement recouvert d’une substance collante, probablement utilisée pour piéger les souris. Mayang, la bénévole envoyée sur les lieux, l’a pris dans ses bras et emmené à la clinique vétérinaire.

Le praticien et son équipe ont passé des heures à laver l’animal et à le libérer de la colle qui emprisonnait son corps. Ils ont également pu voir à quel point il était maigre et faible. Il ne pouvait d’ailleurs presque plus bouger.



Appelé Timothy par ses bienfaiteurs, le chat a vu son état de santé s’améliorer progressivement grâce aux soins. Eli, membre de Street Paws, lui rendait visite quotidiennement à la clinique pour suivre l’évolution de son état et constater ses progrès.

Une fois l’hospitalisation du félin terminée, il a été confié à Mayang. Au départ, il était question que cette dernière ne le garde que provisoirement, car elle avait déjà plusieurs chats à la maison, tous issus de sauvetages.

« Il a repris du poids et sa fourrure a commencé à pousser », se félicitait Eli dans une vidéo postée sur le compte YouTube de The Dodo, qui relaie ce récit.

Magnifique fourrure et foster fail

Au fil des semaines, Timothy a révélé un magnifique pelage gris et blanc. Ses yeux étaient à nouveau pleins de vie et d’espoir. « Il s'est avéré encore plus beau que ce à quoi nous nous attendions », indiquait Eli.



Le chat et sa mère d’accueil se sont beaucoup attachés l’un à l’autre. Mayang a peu à peu réalisé qu’il lui aurait été impossible de se séparer de son protégé. Le « foster fail » se profilait, et il a bien eu lieu. Elle a décidé de l’adopter.

Timothy coule des jours heureux auprès de sa « maman » et de ses congénères. L’errance et la souffrance sont désormais loin derrière.