Doté d’une volonté de fer, ce chaton maigre et en mauvaise santé est bien décidé à vivre

Seule survivante de sa portée, une minuscule chatte s’est accrochée à la vie avec une détermination incroyable. Le petit félin maigre, affamé et couvert de parasites qu’elle était a bien grandi depuis son sauvetage.

Quand l’équipe de Best Friends Felines, association venant en aide aux chats en détresse à Brisbane dans le Queensland (Est de l’Australie), a pris en charge une toute petite chatte appelée Lulu, tout le monde s’est demandé si elle allait pouvoir s’en sortir.

Extrêmement maigre, elle était infestée de puces et de vers. Les autres chatons de sa portée n’avaient, hélas, pas survécu. Sa robe calico (tricolore blanc, orange et noir) était clairsemée ; elle et ses frères et sœurs étaient si affamés qu’ils avalaient leurs poils.

« Nous savions que nous devions nous battre pour elle et lui donner toutes les chances de mener une vie merveilleuse et en bonne santé », raconte Nikki, de Best Friends Felines, à Love Meow. Mais le défi était énorme, presque insurmontable.

« Elle est peut-être minuscule, mais elle a une incroyable personnalité »

Confiée à une famille d’accueil, Lulu a reçu une alimentation spécifique et une batterie de traitements. Elle ne pesait que la moitié du poids qu’elle était censée afficher, mais sa détermination et celle des personnes qui s’occupaient d’elle n’ont jamais failli.

Pendant des semaines, son état a connu des hauts et des bas, mais elle a commencé à aller mieux. Elle prenait des forces, des grammes et ne cessait de ronronner. « Elle est peut-être minuscule, mais elle a une incroyable personnalité et elle charme tout ceux qu'elle rencontre », poursuit Nikki.

Lulu a ensuite été présentée à Peach, une autre chatte secourue et ayant à peu près son âge et sa taille. Elle est vite devenue amie avec sa congénère, mais aussi les 2 chiens de la famille d’accueil.

Finalement, le weekend dernier, Lulu a pu découvrir sa nouvelle maison. Elle a, en effet, été adoptée par un homme prénommé Reece. Ce dernier raconte notamment qu’elle se met à jouer à 3 heures du matin et qu’elle adore dormir près de lui ou au-dessus de lui. Elle ne s’appelle plus Lulu, mais Ciri désormais.

« Ciri est ma meilleure amie. Je suis reconnaissant envers Best Friends Felines pour le travail qu’elle a fait », confie son humain. La chatte a bien grandi, comme on peut le voir sur ses récentes photos.

