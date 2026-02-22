Ils partent faire les courses pensant leur chat endormi après son opération, ils font demi-tour en le voyant pleurer sur la caméra à cause de sa collerette (vidéo)

Quand on pense avoir tout anticipé pour le bien-être de son chat convalescent, un simple coup d’œil à la caméra peut parfois tout remettre en question. Les propriétaires d'un Maine Coon en ont fait l’expérience, et la scène filmée à distance a chamboulé leurs plans en quelques secondes.

Celine et Danny, qui habitent Vancouver en Colombie-Britannique (Canada), sont les propriétaires d'un magnifique chat Maine Coon répondant au nom de Mugen. Ce dernier est la vedette du compte TikTok « @mugenkoon », où ses aventures sont suivies par plus de 8 000 followers.



@mugenkoon / TikTok

Mugen avait été castré. Après l'opération, ses humains ne l'avaient quasiment pas quitté. Ils étaient constamment à ses côtés pour le réconforter. Il semblait d'autant plus avoir besoin de soutien qu'il avait du mal à supporter la collerette vétérinaire qu'il devait porter pour l'empêcher de lécher la zone opérée.

Par la suite, le couple a dû prévoir une sortie pour effectuer quelques emplettes. Celine et Danny étaient persuadés qu'il dormait tranquillement dans la chambre où ils l'avaient laissé et avaient tout préparé avant leur départ. « Cette pièce était un espace confortable, sans obstacles ni recoins étroits où il aurait pu se coincer, expliquent-ils à Newsweek . Elle contenait aussi tout ce dont il avait besoin : de la nourriture, de l'eau, une litière, tous ses objets douillets et un diffuseur Feliway pour l'aider à se détendre. »

Alors qu'ils étaient en route, ils se sont arrêtés un moment pour consulter la vidéosurveillance en temps réel sur leur smartphone. Ils ont alors eu la mauvaise surprise de constater que non seulement il ne dormait pas, mais il était, en plus, particulièrement anxieux et agité. Il faisait les cent pas et émettait des miaulements plaintifs. Ses propriétaires ont immédiatement décidé de faire demi-tour pour le rejoindre.

Un lointain souvenir

C'est ce que l'on peut voir et entendre dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 29 janvier 2026 et devenue virale sur TikTok, ayant généré près d'un million de vues :

@mugenkoon Throwback to when Baby Mumu just came home from being neutered and we thought a quick run to the store would be fine while he napped. We caught him crying on the cat cam and turned around IMMEDIATELY ???? We found this video again the other day and still can’t watch it without feeling guilty ???? **??????????PSA TO THE POST-SURGERY ANIMAL CARE AGENTS????????: this was days after the actual procedure and we hadn't left him alone since. He was mostly upset because he was confined to the one room, instead of being able to roam the house freely. That room was a soft space, free of any high climbs, and no tight areas for him to get stuck in. It also had everything he needed-food, water, litter box, all his cozy items, and a feliway diffuser as a calming aid. Lastly, if you continue to read the comically large text on the bottom half of the screen, we turned around after seeing the cameras. Hope that clarifies things and that you have the day you deserve ???????? #mainecoon #kitten #catlovers #kittycat #catsoftiktok ? original sound - Mugen the Maine Coon ????????

Celine et Danny ont néanmoins tenu à préciser que cette séquence avait été enregistrée en 2024 et que cet épisode n'est plus qu'un lointain souvenir.

Aujourd'hui, Mugen se porte très bien et est même devenu un véritable aventurier, accompagnant ses maîtres en randonnée et en camping notamment.