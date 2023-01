Les pompiers interviennent pour voler au secours d’un chat et de 2 oiseaux, pris au piège dans l’incendie de leur maison

Le 3 janvier dernier, un incendie s’est déclaré dans une maison de Fort Myers (en Floride) dès les premières heures du matin. Les pompiers du South Trail Fire Protection and Rescue Service District ont été déployés pour éteindre les flammes, et sauver 3 animaux pris au piège à l’intérieur.

ABC-7 revenait il y a quelques jours sur un incident qui aurait bien pu coûter la vie à un chat et 2 oiseaux. Vers 5 heures du matin, le mardi 3 janvier dernier, une maison occupée par 9 habitants a pris feu dans la ville de Fort Myers, en Floride (États-Unis).

Ils n'avaient pas tous réussi à s'échapper...

Les 3 humains et les 3 chiens qui se trouvaient à l’intérieur avaient réussi à prendre la fuite et se rendre à l’extérieur. Malheureusement, un chat nommé Johnny et 2 oiseaux n’avaient pas été libérés à temps, et étaient pris au piège dans le garage. Le seul espoir pour les sauver reposait entre les mains des soldats du feu…

De vrais héros

Ce sont les pompiers du South Trail Fire Protection and Rescue Service District qui mettront fin à leur calvaire. Ils sont rapidement arrivés sur les lieux, ont éteint les flammes « qui sortaient des 4 coins de la maison », et ont sauvé les 3 animaux terrifiés qui se trouvaient toujours à l’intérieur.

Les sapeurs-pompiers ont été remerciés par leurs propriétaires, soulagés d'être réunis avec toutes leurs boules de poils et de plumes, mais aussi par de nombreux internautes sur Facebook. Leur professionnalisme a permis à tous d’avoir la vie sauve. On ignore, à ce jour, ce qui a provoqué l’incendie de la maison.