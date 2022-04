La vidéo sensationnelle d'un policier sauvant 7 chiots d'un garage en feu

Une scène digne de figurer dans un film d'action s'est déroulée à Glendale, en Arizona (États-Unis), lundi 4 avril 2022. Vers 1h30, policiers et pompiers sont intervenus pour sauver 7 chiots et 3 chiens adultes d'un incendie.

Vers 1h30 du matin, une rue de Glendale était illuminée par les gyrophares. Un résident a contacté les secours après avoir aperçu une épaisse fumée se dégager du garage de son voisin. L'homme a indiqué que plusieurs chiens se tenaient à l'intérieur.

Lorsque les équipes sont arrivées sur les lieux du drame, elles ont découvert qu'un incendie s'était déclaré dans le grenier, détruisant le toit de la maison et atteignant l'arrière du garage, rapporte Daily Paws. Alors que les pompiers se sont mobilisés pour éteindre le feu, des policiers ont porté secours aux animaux.

Un sauvetage héroïque

Dans une vidéo publiée sur YouTube par 12 News, nous pouvons voir un agent équipé d'une caméra corporelle ouvrir la porte du garage et s'introduire à l'intérieur. Nous avons retenu notre souffle tout au long de l'opération...

Des chiots, âgés de quelques semaines seulement, couinaient. D'après nos confrères d'outre-Atlantique, leur maman a pris ses pattes à son cou lorsqu'elle a vu la porte s'ouvrir et s'est faufilée à l'extérieur. Alors que les flammes s'approchaient dangereusement des créatures chétives, le policier a agi le plus rapidement possible. Il a entassé les 7 boules de poils dans un grand bol en métal et les a sorties de cet enfer. Il n'y avait vraiment pas une minute à perdre...

2 autres chiens adultes qui se trouvaient dans l'arrière-cour ont également été mis en sécurité. Quant à la mère qui s'était enfuie de la structure enflammée, elle a été réunie avec ses petits. Comme certains des jeunes chiens ont inhalé de la fumée, les sauveteurs ont placé des masques à oxygène sur leur museau. La famille a ensuite été emmenée chez un vétérinaire. Hélas, l'un des chiots n'a pas survécu, a révélé FOX 10. Mais ses frères et sœurs devraient s'en sortir.

Comme la maison a subi des dommages importants, les membres du foyer seront déplacés temporairement. La cause de l'incendie demeure un mystère ; une enquête est ouverte. Nous ne pouvons qu'applaudir l'acte héroïque des secouristes, lesquels ont bravé le danger pour sauver la vie des animaux de compagnie.

