Un chat se retrouve cerné par les flammes, 3 membres de sa famille hospitalisés en tentant de le secourir

3 personnes ont été admises aux urgences après avoir essayé de retrouver et secourir leur chat, qui se trouvait toujours dans leur maison en proie aux flammes. Les pompiers sont rapidement intervenus.

Un chat a été sauvé in extremis par les pompiers lors d’un incendie, et 3 des membres de sa famille ont dû être hospitalisés après avoir respiré des fumées toxiques en tentant de lui porter secours. Des faits rapportés par KTLA le lundi 26 décembre.

C’est un lendemain de Noël mouvementé qu’a connu une famille habitant Buena Park, municipalité du comté d’Orange située au sud-est de Los Angeles, en Californie.

Le lundi matin, peu après 9h30 locales, un incendie a été signalé aux pompiers dans la maison en question où vivaient 6 personnes et leur animal de compagnie. Ces dernières ont toutes été évacuées, mais 3 d’entre elles, 2 adultes et un adolescent, ont décidé de regagner leur domicile pour essayer de retrouver et faire sortir leur chat qui s’y trouvait encore.

Ce qui a valu au trio d’inhaler des fumées toxiques, nécessitant leur transport en urgence à l’hôpital.

Le chat sauvé par les pompiers, l’incendie maîtrisé

Les pompiers sont parvenus à maîtriser les flammes en quelques minutes. Ils ont aussi et surtout réussi à localiser et à sauver le chat alors que ses chances de survie étaient sérieusement compromises. Fort heureusement, le félin est sain et sauf, d’après les services de secours du comté d’Orange.

Orange County Fire Authority / Facebook

Ceux-ci demandent, par ailleurs, aux citoyens de ne pas se mettre en danger en tentant d’intervenir eux-mêmes dans ce genre de situation, les pompiers étant équipé et habilités pour de telles missions. « Une fois que vous êtes sorti, restez dehors », ont-ils ainsi écrit sur leur compte Twitter.