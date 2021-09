Les employés d'un magasin unissent leurs forces pour récupérer un chat piégé dans une bouche d'égout

Durant plusieurs jours, les employés d’un magasin et des passants se sont mobilisés pour porter secours à un chaton coincé dans une bouche d’égout. Le jeune félin a non seulement fini par être secouru, mais il a en plus trouvé une famille aimante.

Un jeune chat a été sauvé après avoir passé plusieurs jours pris au piège dans une bouche d’égout à Des Moines, dans l’Etat de l’Iowa, rapportait KIRO 7 le 22 juillet dernier.

La scène a eu lieu devant un magasin d’articles de décoration, dans l’ouest de la ville. Le personnel de l’établissement et des passants entendaient les miaulements de détresse du chaton sans pouvoir faire grand-chose pour le sortir de là.

KCCI

Ils ont commencé par lui donner de la nourriture et de l’eau, tout en effectuant plusieurs tentatives de sauvetage, mais elles étaient toutes vaines, l’endroit étant difficile d’accès. Une employée du magasin a ensuite fait appel à son mari, qui travaille dans le bâtiment. Ce dernier, qui répond au nom de Mattison Sellers, a pu soulever le couvercle de la bouche d’égout pour leur faciliter la tâche.

Sauvé grâce à des morceaux de poulet rôti

Par la suite, une cage-piège a été descendue dans le conduit, avec de la nourriture à l’intérieur dans l’espoir d’y attirer l’animal, mais le stratagème n’a pas fonctionné. C’est finalement l’intervention d’une ambulancière, Tonya Sarcello, qui a été déterminante. Le mardi 20 juillet au soir, elle a amené des morceaux de poulet rôti qu’elle a glissés dans la cage. Cette fois-ci, le chat n’y a pas résisté ; il y est entré, puis a été remonté à la surface. Il était enfin libre.

KCCI

Le chaton a été pris en charge par le gérant du magasin et emmené chez le vétérinaire le lendemain. Un employé a décidé de l’adopter.

A lire aussi : Un chaton errant et maigre se lie d'amitié avec le chat de sa famille d'accueil

KCCI