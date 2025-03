Sauvés d’un destin tragique, ces 3 chatons vivent désormais une vie de rêve aux côtés de leurs humains

Il suffit parfois d’un rien pour sauver la vie de plusieurs animaux et le mari de Jess, une jeune américaine, en sait quelque chose. Récemment, l’homme a trouvé un carton coincé sous un camion. Intrigué, il a alors interpellé la conductrice et, ensemble, ils ont découvert quelque chose qui dépassait totalement leur imagination…

Il y a ceux qui déposent les animaux dont ils ne veulent plus en refuge, ceux qui les abandonnent en pleine forêt et ceux qui les déposent dans des endroits dangereux, espérant que le destin fasse son œuvre. Alors qu’il terminait ses courses et s’apprêtait à rejoindre sa voiture, le mari d’une dénommée Jess a repéré une boîte en carton déposée sous un gros camion. Intrigué, il s’est empressé d’arrêter la conductrice qui était sur le point de démarrer sans se douter de ce qui se trouvait sous les roues de son véhicule… En sortant le carton de sa cachette, l’homme et la femme, sous le choc, ont alors découvert 3 minuscules chatons !

© @JessBeeBlue / Reddit

Le destin fait bien les choses

Sur le réseau social Reddit, Jess, qui répond au pseudo @JessBeeBlue, a récemment raconté cette histoire qui a ensuite été relayée par Newsweek. “Mon mari a fouillé les ruelles adjacentes et aussi sous les autres voitures. Il a même demandé aux habitants des environs de garder l'œil ouvert pendant qu'il cherchait aussi… mais il n’a rien trouvé de plus”, a-t-elle précisé. Incapable de laisser ces boules de poils seules dans la rue, le couple a décidé de les accueillir chez eux. Un rendez-vous chez le vétérinaire a révélé qu’ils étaient tous les 3 en excellente santé, fort heureusement. “Je n’avais certainement pas prévu que mon année commence de cette manière, mais parfois le destin agit de manière mystérieuse…”, explique Jess dans son post datant du 1er mars dernier.

© @JessBeeBlue / Reddit

Pendant un mois, la jeune femme et son mari se sont occupés des chatons afin de les garder en sécurité jusqu’à ce qu’ils puissent être adoptés. Mais finalement, au moment de leur chercher des familles, le cœur a pris le dessus sur la raison… “Nous avons donné le chaton femelle noir à poil long à une amie proche, et nous avons décidé de garder notre petite femelle siamoise et notre petit mâle noir à poil court (Coco & Tobi)”, a annoncé Jess.

Si les 3 chatons vivent désormais une vie heureuse auprès de leurs humains, Jess n’oublie pas qu’ils ont échappé de peu à un destin tragique. “Je n'imagine pas à quel point cela aurait été horrible si cette femme avait démarré avec cette boîte toujours coincée sous son camion…”, a déploré la jeune femme. Heureusement, tout est bien qui finit bien !

A lire aussi : Une chatte de refuge choisit sa famille et emploie les grands moyens pour attirer son attention (vidéo)

© @JessBeeBlue / Reddit