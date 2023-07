Victime d'un grave accident, un chaton amputé d'une patte apprend à se servir de son nouveau corps (vidéo)

Il y a quelques semaines, une habitante d’un quartier de Los Angeles (États-Unis) découvrait un chaton mal en point dans son jardin. Le félin à la démarche claudicante s’était effondré d’épuisement dans son jardin, rapporte Cole & Marmelade.

Une patte et une queue mutilées

Paniquée, la femme a choisi de contacter un refuge pour animaux, puis ce sont les bénévoles de Baby Kitten Rescue (BKR) qui ont pris le relais. « J’ai vu le doux visage de Wally et sa pauvre patte mutilée, et j’ai tout de suite dit que nous allions le prendre », a déclaré Caroline, membre de l’association.

En effet, la patte avant droite et la queue du félin étaient gravement blessées, probablement des suites d’un accident de voiture. Le jeune Wally traînait la patte comme il le pouvait, mais grâce aux bénévoles de BKR, son calvaire a pris fin.

Baby Kitten Rescue / Facebook

En emmenant le chaton chez le vétérinaire, Caroline a appris que sa queue pouvait encore être sauvée, mais que sa patte devait être amputée. Une opération coûteuse, mais plus que nécessaire, puisque Wally commençait à s’automutiler. « Je suis sûre que c’est vraiment déroutant et frustrant pour lui d’avoir cette patte qui traîne sans aucune sensation ni contrôle dessus », poursuit la bénévole.

Malgré tout, le félin se montrait affectueux envers ses sauveteurs. « Wally reste la plus douce des machines à ronrons ! Il ne demande que des caresses et des bisous - que je lui donne volontiers ! » a confié Caroline.

L’opération fut un succès

Lorsque le jour tant attendu de l’opération est arrivé, Wally s’en est sorti haut la main. Les vétérinaires en ont profité pour le stériliser, et sont tombés sous le charme de cet adorable chaton ! Après avoir passé quelques jours avec une collerette, le félin s’est habitué à son nouveau corps.

Baby Kitten Rescue / Facebook

« Il s’est adapté avec facilité à la vie sur 3 pattes. Il est déjà capable de marcher, de courir et de jouer. 2 semaines après son opération, il était pleinement épanoui. Il a guéri si rapidement », se réjouit Caroline.

Ainsi, Wally a pu être proposé à l’adoption plus tôt que prévu. C’est une famille originaire de Las Vegas, et déjà propriétaire d’un autre chaton à 3 pattes, qui a décidé de lui offrir un foyer éternel.

La famille idéale pour Wally

« Ils comprennent les besoins de Wally et s’engagent à lui donner le temps, la patience et la tendresse dont il a besoin pour se sentir en sécurité et s’épanouir. Wally aura 2 sœurs chattes à la maison, et l’une de ses sœurs a 3 pattes, elle aussi ! » raconte Caroline.

Renommé Rally, le matou mène enfin la vie dont il a toujours rêvé, pour le plus grand bonheur de ses milliers de followers sur Instagram. Une aventure qui ne fait que commencer !

