Un chat de ferme fascine les dindes et les poules qui le suivent partout comme leur leader (vidéo)

Sur cette ferme, un chat est devenu l’improbable leader d’une petite troupe de volailles qui ne le quitte jamais. Une vidéo virale montre Waylon suivi comme une star par dindes, dindonneaux et même quelques poules, dans une scène aussi insolite qu’attendrissante.

Chrissy, alias « @chrissyjoan » sur Instagram, possède une petite ferme où elle élève différents animaux : des vaches, des canards, des poules, des dindes… Elle se sert également de ses installations pour porter secours à des créatures blessées ou en danger, notamment des pigeons et d'autres oiseaux. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir un chat, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier est une véritable star aux yeux des protégés de sa maîtresse.

Le matou en question possède une belle robe tigrée et répond au nom de Waylon. Il coule des jours heureux sur cette ferme, où il peut profiter de grands espaces sécurisés et ne manque jamais de compagnie.

Partout où il se rend, Waylon est sûr de bénéficier d'une « escorte ». Les dindes et des dindonneaux de Chrissy ont, en effet, pris l'habitude de le suivre dans ses moindres déplacements. Ce qui donne souvent lieu à des scènes à la fois étonnantes, drôles et attendrissantes.

Chrissy a d'ailleurs eu la bonne idée de filmer l'un de ces moments surréalistes et de poster la vidéo sur son compte Instagram. Mise en ligne le 16 avril 2026 et relayée par PetHelpful , la séquence en question est rapidement devenue virale en générant près de 39 000 « j'aime » et en suscitant de nombreux commentaires d'internautes amusés.

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Des poules parmi ses « disciples »

On y voit Waylon se promenant tranquillement sur le terrain, suivi de très près de son « fan club » constitué d'une dinde adulte et d'au moins 6 dindonneaux. On peut d'ailleurs aussi remarquer que 2 poules se sont jointes au groupe. La popularité du chat va donc bien au-delà du cercle des méléagrides.

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chrissyjoan / Instagram

Si l'on se fie à l'attitude totalement détendue du chat dans cette vidéo, la présence et même la proximité des ces animaux ne lui posent aucun problème, bien au contraire. Et ce sentiment semble réciproque.