Les chats retombent toujours sur leurs pattes : vrai ou faux ?

On entend souvent dire que « les chats retombent toujours sur leurs pattes ». Ce dicton donne l’impression que nos petits félins peuvent tomber de n’importe quelle hauteur sans jamais se faire mal. Mais est-ce vraiment le cas ? Pas si sûr… Voyons de plus près ce qu’il en est réellement.

Pourquoi les chats semblent-ils toujours retomber sur leurs pattes ?

Les chats possèdent une agilité hors du commun qui explique pourquoi ils semblent souvent retomber sur leurs pattes. Cette capacité repose sur un mécanisme naturel appelé « réflexe de redressement », un système d’équilibre très développé lié à l’oreille interne. L’appareil vestibulaire de l’oreille d’un chat contient en effet des capteurs qui aident le minou à détecter sa position et à orienter sa tête rapidement, entraînant le reste du corps à suivre. Ainsi, lorsqu’un chat chute, il perçoit immédiatement sa position dans l’espace, pivote sa tête vers le sol, puis ajuste son corps grâce à une colonne vertébrale extrêmement flexible.

Des chercheurs de l’université de Yamaguchi au Japon ont d’ailleurs récemment montré que cette capacité des chats à retomber sur leurs pattes venait en partie de la structure particulière de leur colonne vertébrale. Celle-ci n’est pas souple partout : le haut du dos est très flexible, tandis que le bas est plus rigide. Grâce à cette combinaison, le chat peut effectuer un mouvement en 2 temps lorsqu’il chute.

Cette flexibilité, combinée à l’absence de clavicules et à une musculature adaptée, permet ainsi à nos amis félins de se contorsionner rapidement pour se remettre dans le bon sens.

Les limites de l’agilité féline

Le réflexe de redressement du chat a toutefois ses limites : les animaux âgés, en surpoids ou en mauvaise santé ont, par exemple, plus de mal à se retourner et sont donc plus exposés aux blessures en cas de chute.

De même, ce redressement ne peut seulement être réalisé qu’à une certaine hauteur, entre 1,5 mètre et 15 mètres. Une chute trop courte ne laisse pas le temps au minou de se retourner correctement, ce qui peut entraîner des blessures. À l’inverse, lors de chutes plus élevées, il a le temps de se stabiliser, mais peut adopter une position « en parachute » en étalant son corps, ce qui réduit la vitesse mais expose davantage le thorax et les poumons à l’impact. Ce phénomène est assez fréquent et peut provoquer de graves lésions chez le chat en cas de chute (ce que l’on appelle le « syndrome du chat parachutiste »).

Une thèse de doctorat, soutenue à l’École Vétérinaire de Maisons-Alfort, a justement analysé les dossiers de 488 chats ayant chuté de plusieurs hauteurs, illustrant que le phénomène du « chat parachutiste » est loin d’être rare. Les résultats ont montré que la grande majorité des petits félins (88 %) survivent à leur chute, avec des conséquences variables : certaines chutes provoquent seulement des blessures légères, tandis que d’autres entraînent des traumatismes plus sérieux, notamment au thorax ou au squelette. Cette étude rappelle que, même si le réflexe de redressement est efficace, une chute reste toujours un risque majeur pour la santé de nos compagnons à moustaches.

Chat retombant toujours sur ses pattes : alors, mythe ou réalité ?

Il est vrai que les chats ont un talent étonnant pour retomber sur leurs pattes, grâce à leur fameux réflexe de redressement. C’est ce qui leur permet, la plupart du temps, de s’en sortir après une chute. Mais ce n’est pas une garantie absolue : ce mécanisme a besoin d’une certaine hauteur pour fonctionner, et il peut être moins efficace chez les chats âgés, en surpoids ou moins en forme. Autrement dit, même si nos petits félins sont particulièrement agiles, il est essentiel de rester vigilant, notamment en sécurisant les fenêtres et les balcons, pour éviter des chutes qui pourraient être dangereuses pour eux.

L’info Woopets – Comment protéger son chat des chutes ?

La chute d’un chat peut survenir pour plusieurs raisons : maladresse, distraction ou instinct de chasseur. Pour éviter cela, voici quelques conseils simples à appliquer :

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Installer des filets ou des grilles de protection aux fenêtres et aux balcons ;

Éviter de laisser les fenêtres ouvertes sans surveillance, surtout en hauteur ;

Aménager des espaces sécurisés pour que votre boule de poils puisse observer l’extérieur sans danger ;

Vérifier la stabilité des meubles près des fenêtres ;

Surveiller particulièrement les jeunes chats, plus curieux, et les chats âgés, plus fragiles ;

Maintenir votre chat en bonne condition physique pour préserver son agilité ;

Ne pas encourager les jeux dangereux près du vide.

Si malgré ces précautions votre chat chute, consultez rapidement un vétérinaire même si votre petit compagnon semble aller bien.